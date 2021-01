"Chiedilo al governo perché", Chiara Nasti vola a Dubai e replica ai fan inferociti

Non si placa la polemica social scatenatasi attorno alle vacanze facili dei personaggi famosi. L'Italia è in zona rossa e spostarsi è un'impresa, ma molti volti noti sono comunque riusciti a volare a Dubai o a raggiungere la Svizzera per trascorrere il Capodanno. E apriti cielo. Alle accuse e alle offese, però, c'è chi - come l'influencer Chiara Nasti - ha deciso di rispondere per le rime, tirando in ballo il premier Conte e tutto l'esecutivo.

Noi non possiamo uscire di casa e tu sei a Dubai??", "Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo", "Che schifo questi ricchi, per loro il covid e le zone non esistono.. mi date suo nervi in una maniera assurda ma ancora di più il governo che vi da la possibilità

La modella partenopea, come, ha scelto Dubai per trascorrere gli ultimi giorni dell'anno. Il suo viaggio fuori dai confini italiani, però, l'ha fatta finire al centro delle critiche e sui social i suoi follower ci sono andati giù pesanti: "".

La questione sembra essere proprio questa: il governo. Le rigide regole imposte da Conte & Co. riguardano i confini interni, ma volare all'estero è possibile - seppur rispettando quarantene e presentando tamponi in entrata e in uscita - e i vip ne hanno approfittato. Della serie: fatta la legge trovato l'inganno. Questo però non ha placato l'ira del popolo del web: " Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Gdl, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta perché sono tutte a Dubai o in montagna?? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a culo di fuori a prendere il sole. Voglio sapere perché. Italia ridicola come sempre, differenze sociali a go go ".

All'accusa dell'utente Chiara Nasti ha deciso di replicare e ha puntato il dito contro il governo, scaricando la responsabilità su Conte e l'esecutivo (e anche sui leader europei): " A sto giro più che criticare noi io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni perché qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole) ".