I vip se ne fregano dei divieti. E durante il lockdown vanno in vacanza

Dopo Jo Squillo - volata alle Maldive - è toccato a Giulia De Lellis finire al centro di una tempesta di insulti social per un viaggio in montagna. Le due socialite, però, non sono gli unici personaggi famosi a essere finiti in mezzo alle critiche per la vacanzina facile in lockdown.



Viaggiare di questi tempi è diventata quasi una missione impossibile a causa dei divieti e della possibilità di spostarsi per sole comprovate necessità. Ma per qualcuno l'escamotage è sempre a portata di mano e aggirare i divieti diventa possibile soprattutto se si è famosi. Da Jo Squillo volata alla Maldive a Chiara Nasti a Dubai fino ai Damellis (separati) in montagna, sono tanti i vip che hanno deciso di aggirare le restrizione e concedersi una vacanza di fine anno per festeggiare Capodanno. In barba ai dpcm, ai divieti e al buon gusto di sbandierarlo sui social network.

Le regole sono per i poveri vero?", "Ma una chiamata alle forze dell'ordine la facciamo?? Questa gentaglia è da ergastolo!!! Noi poveri stupidi che rispettiamo le regole", "Ma perché lei può viaggiare e noi plebei no?".

"Ma di che “vacanze” stai parlando visto che c'è in vigore un decreto che vieta di spostarsi tra regioni? Mi puoi dire i trucchetti che usi per aggirarlo? No sai perché qua stiamo tutti chiusi in casa!", "Ma questa cambia regione come nulla fosse?? Prima Beretta va da lei per Natale, adesso vanno in montagna, le regole valgono solo per noi??

L'esibizionismo dei vari vipponi non è però piaciuto al popolo del web, che si è scatenato con critiche (e a volte insulti) sotto i post di molti di loro: "E ancora sotto il profilo di Giulia De Lellis:".