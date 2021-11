"Cachet da migliaia di dollari". Wanda parla del tradimento di Icardi?

Wanda Nara sarebbe pronta a concedere un'intervista esclusiva alla star televisiva argentina Susana Gimenez per parlare apertamente della recente crisi vissuta con il marito Mauro Icardi. La stampa locale sembra esserne certa, tanto che si vocifera già di location, domande e compensi.

Superato lo scandalo del presunto tradimento di Mauro Icardi, che avrebbe corteggiato via chat l'attrice China Suarez, e la conseguente crisi coniugale che li avrebbe portati addirittura a firmare le carte del divorzio davanti agli avvocati (salvo poi stracciare tutto), Wanda Nara sarebbe disposta a parlare con la giornalista Susana Gimenez, sua amica da anni, in uno dei servizi più attesi dell'anno per la televisione argentina.

Per farlo, però, l'imprenditrice avrebbe posto alcune condizioni. La prima sarebbe legata al luogo dell'intervista. " La famiglia Nara-Icardi riceverà Susana nella casa di Parigi ", riporta il sito argentino Puntal. Nessuna trasferta oltreoceano dunque per la Nara, che accoglierà le telecamere nella sua villa parigina. Alla chiacchierata intima, la seconda che la Gimenez fa con Wanda dopo il 2017, quando la giornalista arrivò in Italia per intervistarla, non dovrebbe essere presente Maurito, fanno sapere i media argentini. La seconda richiesta sarebbe invece legata al compenso, come riporta il sito di new sudamericano Infobae: " Susana parlerà solo con Wanda oltre a pagarle un alto cachet di migliaia di dollari ". A quanto ammonterebbe il compenso di Wanda Nara non è trapelato. Ma gli standard per un'intervista esclusiva di questo tipo non sono certamente bassi.

La notizia di un'imminente esclusiva, che Wanda dovrebbe rilasciare al canale Telefe, è iniziata a circolare sui siti di gossip argentini nelle ultime ore e sembrerebbe trovare conferma anche nelle ultime storie pubblicate dalla stessa Nara sulla sua pagina Instagram. La moglie del calciatore del Psg ha condiviso la foto di un mazzo di fiori inviatole dalla giornalista, dove la ringrazia per il sostegno e le parole di conforto nei momento difficile e la saluta con un laconico: " ci vediamo presto ". Parole che secondo la stampa sudamericana non lascerebbero dubbi sull'imminente incontro.