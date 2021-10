"Io e Icardi abbiamo divorziato": Wanda Nara rompe il silenzio

Non poteva che arrivare alle 20,30, in prima serata, la puntata finale della telenovela argentina più seguita e decisamente trash dell'ultimo mese. Con tanto di colpo di scena finale perché sì, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, legalmente, salvo poi ripensarci dopo una lettera strappalacrime scritta dal calciatore, che ha fatto fare marcia indietro a Wanda. E l'epilogo, che ormai tutti aspettavano (anche chi nega) è scontato: e vissero felici e contenti.

La storia di come sono andate davvero (?) le cose tra Maurito e sua moglie l'ha raccontata proprio Wanda come sempre sui social network per la gioia degli internauti. Poco fa l'imprenditrice argentina ha condiviso, come da attese, la tanto agognata foto di coppia, quella che Icardi l'avrebbe pregata di pubblicare per far tornare il sereno in famiglia. La Nara ha assolto ai voleri del marito, condividendo uno scatto in cui la coppia si bacia. Ma oltre le foto - da finta copertina - sono le parole a chiarire cosa è successo: "L e foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo belli e felici. A partire da ciò che è successo resto molto ferita e ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio ".

Wanda Nara ha scelto le parole più dure e taglienti per fare capire la rabbia e la gelosia provate per il tradimento subito, ormai evidente anche ai più ciechi. L'ennesima stilettata al marito fedifrago. Delle chat private e del flirt con l'attrice argentina China Suarez, degli investigatori e delle condizioni di Mauro Icardi per farsi perdonare rimarrà solo il dubbio. Pettegolezzi che hanno alimentato una telenovela verso l'inevitabile epilogo. La certezza (a quanto pare) è solo nel racconto fatto da Wanda nel suo ultimo post social, dove spiega di avere divorziato da Icardi: " Quando Mauro ha capito che non avrei ceduto, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tutto il dolore, allora avremmo dovuto farlo. E siamo andati dagli avvocati ".