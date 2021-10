Dal tradimento all'anello tolto: giallo su Wanda Nara e Icardi

Dietrofront in casa Icardi - Nara. Nessuna separazione in vista, almeno per il momento. Dopo lo sfogo social di Wanda Nara sul presunto tradimento del marito, il calciatore del Psg ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui si mostra in teneri atteggiamenti con la compagna. Pace fatta dunque, ma il gossip non si ferma.

Per Maurito e Wanda è stato un weekend di fuoco cominciato nella tarda serata di sabato 16 ottobre, quando la prorompente argentina ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un messaggio sibillino, che sembrava rivolto a Mauro Icardi: " Un'altra famiglia rovinata per una t... ". Parole durissime che lasciavano intendere di un presunto tradimento consumatosi nella coppia. La bomba lanciata dalla Nara è esplosa sul web con forza e in poche ore si sono aggiunti sempre più particolari (mai veramente confermati) sulla rottura.

A partire dal nome della presunta nuova fiamma di Icardi - l'attrice 29enne Maria Eugenia Suarez detta China - fino al messaggio che Wanda Nara avrebbe inviato a un'amica, dove la showgirl avrebbe detto di volersi "separare" dal marito. A scatenare la gelosia dell'argentina sarebbe stato uno scambio di messaggi tra Mauro Icardi e l'attrice China Suarez. A riportarlo è la rivista Clarin che ha raccolto le confessioni di una fonte vicina alla coppia: " I messaggi c'erano, ma niente di molto serio. Non si sono mai visti ". Wanda avrebbe scoperto lo scambio di messaggi e sarebbe esplosa, rendendo pubblica la sua gelosia sui social network.

La notizia è diventata di dominio pubblico e Maria Eugenia Suarez, fresca di divorzio e con tre figli, ha subito smentito i rumor. " Non ho idea da dove provenga tutto questo - avrebbe detto lei ad alcuni amici, come riportato dal portale Mdz - Non li conosco nemmeno. Ho appena rotto, che si aggiustino da soli, non ho niente a che fare con questo ". A mettere un punto, almeno per il momento, alla situazione ci ha pensato Mauro Icardi.