"Delle p... si occupa...": rissa fuoriosa tra Wanda e China

C'è chi l'ha ribattezzato Icardigate e chi, invece, parla di telenovela argentina. Un fatto è certo, la crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi tiene con il fiato sospeso due continenti e riempie le pagine di gossip da ormai una settimana. Da quando, cioè, Wanda ha spiattellato sui social network del tradimento (ormai non più presunto) che il calciatore ha consumato con la connazionale, l'attrice Maria Eugenia Suarez detta "China".

Tra i due non ci sarebbe stato nessun contatto fisico ma solo un fitto scambio di messaggi, foto e video (anche hot, si dice), ma tanto è bastato per scatenare la gelosia della Nara, che ha messo in dubbio il suo matrimonio. Dopo giorni di indiscrezioni, dettagli più o meno piccanti e post Instagram - in cui Maurito ha pubblicato foto di lui e Wanda innamorati, professando tutto il suo amore per la moglie - le due donne protagoniste della vicenda hanno rotto il silenzio. A distanza di un'ora l'una dall'altra e tutto rigorosamente sui social network, perché i panni sporchi - se sei un personaggio pubblico - ormai non si lavano più in famiglia ma sul web.

China Suarez ha affidato a Instagram il suo lunghissimo sfogo, dove ha negato di essere una seduttrice seriale e una rubamariti, come è stata dipinta dai giornali sudamericani negli ultimi mesi (in seguito anche alla rottura con il marito). " Su di me sono state dette bugie e diffamazioni solo per costruite storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica ", ha esordito sui social l'attrice 29enne. Dopo avere negato di conoscere la famiglia Icardi, China Suarez ha fatto un passo indietro, svelando di non essere stata lei ad approcciarsi per prima al calciatore: " Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione ".

Dietro a tutto, ha confessato l'argentina, ci sarebbe una storia ben più profonda e complessa di quella descritta dai media: " Come mi era già successo, ho creduto alle parole di uomini che dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c'erano conflitti ". L'attrice ha accusato Mauro Icardi di averle fatto credere di essere in crisi con Wanda Nara, agevolando il flirt. Uno sfogo torrenziale e accusatorio sul quale non ha potuto tacere Wanda, che dopo giorni di silenzio, è tornata su Instagram per mettere un punto alla vicenda.