Chiofalo rompe il silenzio: "Pensavo di rimanere invalido"

" Per quattro giorni ho avuto la gamba e il braccio destro paralizzati. Ero terrorizzato, pensavo di rimanere invalido ". Sono state queste le prime parole che Francesco Chiofalo ha affidato ai social network, ritornado su Instagram dopo giorni di assenza.

Il personal trainer era scomparso dal web dopo essere finito in ospedale per un malore avuto dopo una serata in discoteca a Catania. Le sue condizioni erano apparse subito serie, ma questo non lo aveva risparmiato dalla critiche per avere girato alcuni video in ambulanza e al pronto soccorso. Oggi, a distanza di giorni, Chiofalo è tornato sui social con una serie di video per spiegare cosa gli è successo e quali problemi di salute ha avuto.

" Purtroppo sono stato male e ora voglio raccontare cosa mi è successo, non perché io sia costretto ma in tanti vi siete preoccupati e mi sembra carino darvi delle spiegazioni", ha proseguito il fidanzato di Drusilla Gucci, l'ex gieffina e erede della maison di moda, che in questi giorni difficili è rimasta al suo fianco. Poi il romano ha raccontato del malore avuto a Catania: " Ero ospite in una discoteca in Sicilia. Mi sentivo bene, andava tutto bene, finché a un certo punto il braccio e la gamba destra si sono paralizzati e poi hanno iniziato a tremare come se avessi il Parkinson. Naturalmente mi è preso un colpo. Hanno deciso immediatamente di chiamare un'ambulanza e mi hanno portato d'urgenza al pronto soccorso" .

Da Catania Chiofalo è stato trasferito a Roma, dove vive anche la sua famiglia, è in ospedale ha vissuto giorni difficili: " Psicologicamente sono stato malissimo, non ci stavo con la testa e non volevo tornare sui social. E' stato un incubo, ho temuto di rimanere sulla sedia a rotelle ".