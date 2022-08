Chiofalo finisce in ospedale: "Sta male". Ma è polemica per le riprese con il cellulare

È terminata nel peggiore dei modi la serata a Catania di Francesco Chiofalo. L'ex protagonista de La pupa e il secchione show è finito in ospedale dopo avere trascorso una serata in un locale siciliano, dove era stato invitato come ospite. Il personal trainer romano ha accusato mancanza di sensibilità a una gamba e è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Lui, da sempre protagonista sui social, ha documentato tutto con il suo cellulare, finendo al centro di una brutta polemica.

Nei numerosi filmati condivisi da Francesco Chiofalo nelle storie del suo profilo Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island piange e si dispera per per le sue condizioni: " Non sento più la gamba. Ma guarda cosa mi doveva succedere ". Il romano filma tutto con il cellulare compreso il personale del 118 intervenuto nel locale per portarlo via in ambulanza. Gli operatori sanitari lo invitano a tranquillizzarsi, ma lui continua a disperarsi filmando l'arrivo in ospedale e il ricovero.

L'accaduto è stato riportato da decine di pagine social, che hanno pubblicato gli scatti e i filmati realizzati da Chiofalo e la polemica si è subito infiammata: " Mentre sta male si fa i video ...pagliaccio", "Se stesse male veramente poco avrebbe la voglia di fare video.....malato di protagonismo", "Una persona che sta male non penso si concentra sulle storie di Instagram, queste cose non si strumentalizzano. Malattia di fama? ". Gli utenti social non hanno creduto alla gravità della situazione, visto l'impegno del personal trainer nel documentare tutto con il suo cellulare e qualcuno lo ha accusato di mancanza di rispetto nei confronti di chi sta veramente male: " Ma per uno che sta male ed è su un'ambulanza la sua priorità è farsi le storie su Instagram???", "Si dovrebbe solo che vergognare sto cretino c'e gente che sta male veramente", "C'è gente che sta male sul serio e lui fa queste scene! Pietoso" .