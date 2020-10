"Ciao Maria io esco". Federica Pellegrini guarita dal covid

Sono passati 11 giorni da quando Federica Pellegrini in lacrime aveva raccontato ai suoi follower di essere positiva al Covid. Proprio lo stesso giorno in cui un altro grande campione Valentino Rossi aveva dato lo stesso annuncio. Ora però le cose vanno meglio almeno per Fede che finalmente è uscita da questo incubo.

A dare questa bella notizia proprio lei stessa tramite il suo profilo Instagram scrivendo in tono ironico: " Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAA ”. Per la campionessa questa quarantena era stata molto pesante sia a livello fisico ma soprattutto mentale, e aveva bloccato tutti i suoi allenamenti cosa questa molto importante per Federica.

Solo nella giornata di mercoledì, non aveva nascosto tutta la sua delusione per aver ricevuto un secondo tampone positivo: " Ho fatto il secondo tampone e ho ancora il virus – aveva affermato -. Sono però debolmente positiva. Spero giovedì di avere il via libera perché, detto tra noi, non ce la faccio proprio più di stare dentro casa ".

Questa grande insofferenza, come dicevamo era dovuta soprattutto a due fattori, il primo perché Federica è una ragazza molto attiva, sempre in giro per allenamenti e poco incline a rimanere ferma e la seconda forse la motivazione più importante, l’aver fermato la sua preparazione atletica in vista delle Olimpiadi di Tokyo, rimandate a causa Covid.

Solo pochi giorni fa aveva rilasciato un’intervista dove raccontava tutto il suo sconforto e aveva anche spiegato una frase che aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan, quando aveva affermato che avrebbe smesso di nuotare se ci fosse stato un nuovo lockdown.