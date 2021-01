Grease finisce nella bufera: "Misogino e sessista. Via dai palinsesti"

L'ombra del politicamente corretto non risparmia neppure il celebre film "Grease". La messa in onda del musical, sul canale britannico Bbc1, ha scatenato un'ondata di critiche sui social network. La pellicola del 1978 interpretata da John Travolta e Olivia Newton-John, infatti, è stata etichettata sul web come " sessista ", " misogina " e " omofoba " e qualcuno ha chiesto addirittura la sua cancellazione dai palinsesti televisivi.

La polemica si è scatenata su Twitter subito dopo la proiezione del film cult di Randal Kleise sulla Bbc1 nel giorno di Santo Stefano e il Daily Mail ha raccolto i feroci assalti degli internauti: " Con Grease si tocca il picco di omofobia", "Grease è misogino, sessista e un po' stupido", "Grease fa schifo a così tanti livelli e il messaggio è pura misoginia ".

Il pubblico, soprattutto quello più giovane ed erede dei recenti movimenti Me Too e Black Lives Matter, ha giudicato la pellicola "", "" e "" per alcune delle suepiù famose. Insomma i revisionisti della critica cinematografica colpiscono ancora e questa volta nel mirino sono finiti passaggi cult della pellicola. Dalla trasformazione finale del personaggio di Sandy alla scena in cui Putzie si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, fino alla frase pronunciata dallo speaker radiofonico Vince Fontaine in cui chiede ai ballerini di evitare di formare coppie dello stesso sesso.

Tutte scene giudicate censurabili in nome del politicamente corretto e c'è chi ha gridato addirittura all'incitamento allo stupro per la scena in cui Danny canta "Summer Nights", in cui il protagonista descrive come ha sedotto Sandy e il coro chiede: " Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato? ". Un passaggio che alcuni utenti del web hanno etichettato come possibile incitamento allo stupro o comunque una normalizzazione della violenza sessuale. Secondo quanto riferito dal Daily in molti hanno chiesto addirittura la cancellazione del film dai palinsesti di tutto il mondo: " Grease è troppo sessista ed eccessivamente bianco e dovrebbe essere bandito dallo schermo. Dopotutto, è quasi il 2021 ".