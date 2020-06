Clamorosa gaffe della Rai, Napoli finisce nel Lazio

Ci sono delle certezze inamovibili nella vita e per gli italiani alcune di queste sono le sue città, simbolo di un territorio e orgoglio di appartenenza, che incarnano la cultura e la storia di quel luogo. Roma sta nel Lazio, Milano è in Lombardia, Torino in Piemonte e Napoli, ça va sans dire, è in Campania. Difficilmente queste affermazioni possono essere obiettate ma la programmazione estiva della tv italiana ha fatto vacillare queste certezze. Su Rai2, da qualche giorno, ha preso il via il programma L'Italia che fa, un contenitore di servizio pubblico che racconta il cuore grande del Paese attraverso le sue ramificazioni solidali. In conduzione c'è Veronica Maya, tornata protagonista di un programma tutto suo.

L'Italia ha riscoperto il suo lato più umano durante i giorni bui della pandemia, quando nelle città risuonavano i canti dai balconi e ci si prodigava per aiutare il prossimo, anche se sconosciuto, anche se non particolarmente simpatico. La paura e il senso di smarrimento erano diventati il collante del Paese, stretto nella morsa di qualcosa che non poteva prevedere. Da nord a sud, da Aosta a Palermo, arrivavano storie di solidarietà e di quotidiana umanità, amplificate dal megafono dell'emergenza ma presenti già prima che il Covid-19 ci rendesse tutti un po' più insicuri. Questo è il Paese che si impegna a raccontare Veronica Maya con L'Italia che fa e questo pomeriggio, tra le storie da proporre al pubblico, una veniva proprio dalla città di Partenope, Napoli, la perla del sud Italia. Una città ricca di storia e di cultura, che per antonomasia è considerata una delle più accoglienti del Paese. " Dove mi porti? Ah bhe, Napoli... Lucio Dalla... Andiamo a Napoli, in Campania, ci siamo stati anche negli altri giorni ", dice la conduttrice introducendo la storia che avrebbe dovuto raccontare da lì a pochi minuti.