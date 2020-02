Clizia gelosa di Paolo? Lei: "Non fare scherzi, io taglio qualcos’altro"

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro procede a gonfie vele nonostante l’entrata di Eleonora Giorgi al Gf Vip abbia momentaneamente destabilizzato il concorrente.

Paolo, infatti, dopo aver letto alcuni stralci dell’intervista rilasciata dalla madre al settimanale Chi, si è sentito in dovere di scusarsi con Clizia per l’intromissione della Giorgi che, dal suo punto di vista, avrebbe dovuto rimanere fuori da tutto. La Incorvaia, dal canto suo, ha rassicurato il fidanzato spiegandogli che, alcune esternazioni, spesso, sono dettate dal senso di protezione delle madri nei confronti dei figli.

Chiarito l’equivoco tra loro, quindi, Clizia e Paolo hanno proseguito con baci ed effusioni, ma ci ha pensato Antonio Zequila a testare il grado di gelosia della donna nei confronti di Ciavarro. Approfittando dell’ingresso in Casa delle tre nuove inquiline, l’attore ha suggerito al figlio della Giorgi di spalmare un po’ di crema sulla bella Sara Soldati.

La Incorvaia, dopo aver sorriso in maniera ironica e un pò infastidita davanti alla provocazione di Zequila, non è riuscita a trattenere la gelosia e ha messo in guardia Paolo. “ La mia gelosia? Non ti conviene fare scherzi a me...Io te lo dico, potrei vendicarmi con uno scherzo terribile – ha precisato la ex moglie di Francesco Sarcina rivolgendosi ad Antonio - . A schifio finisce, altro che Antonellina che mi taglia i capelli! Io taglio qualcos’altro direttamente! ”.

Davanti a queste parole, Paolo, che si stava fingendo disinteressato all’argomento, non è riuscito a trattenere la risata. Il popolo della rete ha ripreso il video che dimostra la gelosia di Clizia nei confronti di Ciavarro e lo ha messo in guardia: “Uomo avvisato, mezzo salvato”. Visti i precedenti sentimentali, però, è normale che la donna nutra una certa gelosia nei confronti del proprio compagno e, come già ammesso qualche giorno fa, è stato molto difficile per lei avvicinarsi a Paolo riuscendo ad avere fiducia in lui. La fine del matrimonio con Francesco Sarcina l’ha particolarmente segnata e, nonostante abbia confermato di essere riuscita ad andare avanti ritrovando se stessa, le ferite, ogni tanto, tornano a bruciare.