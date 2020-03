Clizia Incorvaia a confronto con la presunta amante di Sarcina

Si ritorna a parlare di gossip a “ Live non è la D’Urso ”, dove Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, ha uno scontro con la presunta “amante” del suo ex, che tempo prima, l’aveva accusata di essere una calcolatrice. “ E’ paradossale - dice Clizia in collegamento da Porto Empedocle dove sta passando la quarantena a casa dei suoi genitori - ma oggi ho capito di non aver paura di guardare i mostri del passato ”

Dall’altra parte, sempre in collegamento, Grazia Sepe una ragazza che ha raccontato che per quattro anni, fino alla fine di gennaio scorso, è stata la compagna, di Francesco Sarcina che comincia a parlare chiarendo un punto: “ Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna - rivolgendosi poi a Clizia le dice: Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta ”.

“ Perchè io in quel momento stavo badando a mia figlia - risponde Clizia - tu non sei madre, non sai il dolore e la fatica di tenere insieme una famiglia quando c’è una coppia in crisi. E’ vero tu non si l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva ” e alzando i toni minaccia di lasciare la trasmissione. A calmare gli animi ci pensa Barbara D’Urso che fa una domanda alla ragazza: “ Lasciando da parte i figli e ammettendo che Sarcina non ne avesse ma tu sapevi comunque che era sposato" . “ Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip ”, ma la D’Urso la incalza: “ Dopo quattro anni non ti sei resa conto? ”. “ Infatti ci siamo lasciati per questo perché dopo quattro anni io volevo di più e questo non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre ”.