Ora si fa avanti l'amante di Sarcina: "Tradiva Clizia Incorvaia con me"

All’intricato matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, finito la scorsa estate per un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, si aggiunge un nuovo tassello: la donna con cui il leader de Le Vibrazioni avrebbe tradito la moglie.

La Incorvaia, oggi reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha più volte raccontato di aver scoperto messaggi e chat tra Sarcina e alcune donne che lui avrebbe adescato sui social durante il loro matrimonio. In alcune interviste, inoltre, Clizia ha rivelato anche di aver trovato lui in casa con una donna in un periodi di crisi del loro matrimonio. Il cantante, però, ha sempre scelto di non commentare più le dichiarazioni pubbliche della ex moglie sostenendo che la sua vita privata fosse stata data in pasto ai giornali in modo immotivato, nonostante sia stato proprio lui, il primo, a rivelare pubblicamente che la storia si era conclusa per un tradimento della moglie con il testimone di nozze.

Nelle ultime ore, però, Novella 2000 ha rintracciato la presunta amante di Francesco Sarcina, Grazia Sepe, che ha raccontato come sarebbe iniziata la sua relazione clandestina con il cantante. “ (Ci siamo conosciuti, ndr) a un suo concerto a Napoli, mi sono avvicinata, ci siamo fatti un selfie. Ci siamo piaciuti subito – ha spiegato la 22enne di origini campane - . Poi su Facebook gli ho scritto: ‘Ti ricordi?’ e lui: ‘Come potrei dimenticare?’. Ha aggiunto: ‘Scrivimi sulla mail che è più sicura’ ”. Tutto, dunque, sarebbe iniziato nel 2016 quando lui era ancora legato alla Incorvaia, ma alla Sepe avrebbe detto che “erano separati in casa”.

Per un periodo, il legame tra i due sarebbe andato avanti telefonicamente, poi Grazia, trasferitasi a Milano, ha iniziato a frequentare il locale di proprietà di Sarcina, sui Navigli, e qui ci sarebbe stato il primo bacio. “ Il primo bacio ce lo siamo dati lì, nel locale, davanti a tutti, clienti e gli altri che lavoravano – ha rivelato la ragazza - . Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale, poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno però, perché lui stava con la famiglia ”.

Tutto sarebbe accaduto, quindi, durante la storia tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ma, pare, lui giustificasse la sua doppia vita asserendo che il loro fosse un “ matrimonio da gossip ”. “ Lui diceva che nei fatti lui e Clizia vivevano da separati in casa. Comunque con Clizia ho avuto un confronto – ha fatto sapere Grazie Sepe - . A un certo punto mi hanno rubato l’account dei social, lei ha scoperto che io e Francesco stavamo insieme, siamo arrivate a sentirci. In realtà ho avuto uno scontro con Clizia e in quel momento ho negato la relazione con Francesco. Era il 21 dicembre 2017 ”.