Clizia Incorvaia frena i follower: "Io e Paolo ci vedremo con i nostri tempi"

Nella serata di mercoledì 8 aprile, era stata trasmessa la finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. E l'appuntamento tv in questione aveva riservato ai telespettatori sorprese emozionanti e sfide a colpi di voti per i finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro. A cui si erano poi aggiunti gli altri due finalisti, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, scelti dal pubblico attraverso due prove televoto lampo. E a pochi giorni dalla finale del reality il secondo classificato al Gf vip, Paolo, è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune indiscrezioni sul suo rapporto maturato con Clizia Incorvaia, riportate da quest'ultima su Instagram.

Molti, tra gli utenti sui social, hanno manifestato negli ultimi giorni alla coppia nata al Gf vip il loro supporto ed hanno sperato di poter assistere ad una diretta dei due ex gieffini all'indomani della finale del reality Mediaset. Ma, sul suo profilo Instagram, la blogger ha frenato l'entusiasmo dei follower facendo sapere di aver maturato una scelta. Quella di proseguire la sua frequentazione con Ciavarro lontano dagli occhi indiscreti del web.

“Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso”, si legge nel messaggio scritto dalla Incorvaia a corredo di una foto postata tra le sue ultime Instagram stories. Che la immortala proprio insieme a Paolo. E il messaggio social della blogger in questione prosegue così: “Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love, C”.

I fan si chiedevano in questi giorni come mai i due piccioncini non avessero ancora condiviso una diretta di coppia post-Gf vip, in rete. E con il suo ultimo intervento, la Incorvaia ha a quanto pare cercato di rassicurarli. Palesando, in particolare, di voler vivere la sua nuova love-story lontano dai social. Intanto, i due ex gieffini proseguirebbero la loro frequentazione a distanza, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite in Italia per fronteggiare la pandemia di coronavirus.

Clizia Incorvaia si riattiva in rete

Procede a gonfie vele l'attività di blogger dell'ex gieffina Clizia Incorvaia. La quale, nella descrizione di un post condiviso con il web sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri e che contiene due foto, ha rilasciato il seguente messaggio: "Venerdì Santo come da tradizione. Io, quattro calzini e Nera, mangiamo pasta con le sarde".