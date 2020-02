Clizia Incorvaia, incidente hot sotto la doccia del Gf Vip

Al centro dell’attenzione del popolo del web è finita Clizia Incorvaia che, dopo la sua relazione con Paolo Ciavarro, ha fatto scalpore per una doccia hot nella casa del Gf Vip.

Come riportato da alcuni utenti della rete, Clizia pare abbia mostrato il seno per un incidente (GUARDA LA FOTO) che l’ha resa per qualche ora protagonista dei commenti della rete. La Incorvaia, fin dal suo ingresso nella Casa di Canale 5, è stata oggetto di attenzioni da parte degli appassionati di gossip che l’hanno conosciuta meglio la scorsa estate in seguito alle dichiarazioni di Francesco Sarcina, ex marito che l’ha accusata di averlo tradito con il migliore amico e testimone di nozze, l’attore Riccardo Scamarcio.

Finita al centro della cronaca rosa, Clizia è stata spesso ospite dei salotti televisivi e, circa un mese fa, ha varcato la soglia della porta rossa nel tentativo di farsi conoscere non solo per il gossip sul suo conto (e da lei smentito), ma anche per il suo modo di essere. E, infatti, la Incorvaia è stata particolarmente apprezzata dal pubblico per il modo in cui ha tentato di proteggere la sua sfera privata senza, tuttavia, lesinare dichiarazioni riguardanti alcuni retroscena sulle nozze con il frontman de Le Vibrazioni.

Archiviata la storia con Sarcina, però, Clizia ha voltato completamente pagina con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro, che è riuscito a fare breccia nel suo cuore dopo un lungo periodo di conoscenza al Gf Vip. I due si sono lasciati travolgere in più di un’occasione dalla passione e le telecamere della Casa sono state costrette a censurare uno dei momenti più hot dei concorrenti. Nelle ultime ore, però, la Incorvaia è tornata a far parlare di sé per essere “uscita fuori di seno” durante la doccia.

Costretta a lavarsi sotto l’occhio attento degli altri coinquilini e del Gf Vip, Clizia non si è accorta che il costume stava mostrando il seno. Non appena si è resa conto dell’incidente, è corsa ai ripari proteggendosi con la mano ma, ormai, il danno era fatto. Gli spettatori più assidui hanno notato l’accaduto e la foto del seno di Clizia ha fatto il giro della rete nonostante molti utenti abbiano invitato tutti a non diffondere delle immagini che potrebbero dar fastidio alla gieffina protagonista, suo malgrado, di un incidente involontario.