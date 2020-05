Clizia Incorvaia pubblica e poi cancella una storia Instagram: è di Ciavarro la voce in sottofondo?

La quarantena, che in realtà si protrae da sessanta giorni, è ormai agli sgoccioli per il Paese. Da domani si potranno effettuare liberamente gli spostamenti all'interno della regione senza autocertificazione e tra due settimane, dati permettendo, sarà possibile muoversi anche tra regioni diverse. Già da due settimane c'è stato un significativo allentamento delle misure e c'è chi ne ha approfittato per fare qualche movimento in più, come Paolo Ciavarro che da circa 10 giorni si trova già in Sicilia dalla sua Clizia Incorvaia. Il secondo classificato del Grande Fratello Vip 4 deve rispettare le indicazioni del governo locale e completare il periodo di isolamento previsto ma i giorni che li separano dall'incontro sono ormai contati.

Sono state tante le polemiche per lo spostamento di Paolo Ciavarro da Roma, dove ha trascorso la fase uno insieme a sua madre, alla Sicilia, dove invece è andata Clizia Incorvaia quando l'Italia è entrata in lockdown. L'unico motivo valido che può aver permesso a Ciavarro di arrivare nell'isola è il lavoro e probabilmente i due hanno qualche progetto top secret da realizzare nei prossimi giorni, magari legato al mondo della televisione. La loro storia d'amore è iniziata agli inizi di febbraio dentro la casa del Grande Fratello, dopo che per qualche settimana i due avevano giocato e flirtato senza mai concretizzare. Poi il bacio, quel bacio, rimasto nella memoria di quanti hanno seguito il reality. Solo poche settimane dopo lo scoppio della scintilla, infatti, Clizia Incorvaia è stata squalificata dal gioco e da quel momento i due non si sono più potuti incontrare.

Paolo Ciavarro ha completato per intero il suo percorso nel reality, uscendo l'8 aprile nel giorno della finale con la medaglia d'argento al collo. Quel giorno ha scelto di restare a Roma e di trascorrere la quarantena a casa di sua madre Eleonora Giorgi e da quel momento i rapporti con Clizia sono stati esclusivamente telefonici. I due stanno insieme da febbraio ma tra loro non c'è stata ancora la passione travolgente che sognano e bramano da ormai tre mesi. Il tempo scorre sempre troppo lento per gli amanti lontani ma ormai mancano pochi giorni al congiungimento... O forse no, perché c'è chi sospetta che i due si siano già visti in gran segreto. Qualche sera fa Clizia Incorvaia ha condiviso una storia Instagram nella quale mostra la bontà di una cena consegnata a domicilio direttamente dallo chef. Un trionfo di piatti di mare che hanno fatto sognare i tantissimi fan della ragazza. Peccato che però la storia sia stata poi cancellata.

Il motivo? Non è ben chiaro ma secondo alcuni potrebbe essere la voce di Paolo Ciavarro in sottofondo. Mentre Clizia Incorvaia parla con lo chef, infatti, si sente un vociare di fondo e tra quelle voci sembrerebbe di riconoscere proprio quella del romano. L'altro motivo per il quale la storia potrebbe essere stata cancellata è la presenza dello chef, con tanto di fresco bicchiere di bianco in mano, a casa della Incorvaia. Eppure, fino a oggi l'unica modalità consensentita è l'asporto o il delivery e nessuna delle due prevede la presenza dello chef a casa del cliente. Ci saranno sviluppi?