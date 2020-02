Clizia Incorvaia squalificata dal Gf vip, parla il fratello Mattia: "Accade in momenti di rabbia"

Lo scorso lunedì 24 febbraio è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, che non ha registrato alcun eliminazione da televoto. La prova-televoto settimanale - apertasi alla tredicesima diretta del reality tra i quattro concorrenti Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli e Clizia Incorvaia- è stata annullata alla quattordicesima puntata. Questo per via di alcune frasi pronunciate nel corso del daytime del gioco da parte di Clizia Incorvaia, che sono costate a quest'ultima una squalifica. La stessa aveva dato del "Buscetta" e del "mafioso pentito" ad Andrea Denver, rifiutando così la richiesta avanzatale da quest'ultimo di confrontarsi sulla nomination da lui subita. E, alla luce delle frasi "incriminate", il conduttore Alfonso Signorini ha parlato -nella diretta di lunedì- del tema della mafia, per poi spiegare alla fashion blogger friulana che fossero del tutto inammissibili le sue esternazioni nelle dinamiche di un gioco televisivo come il Gf vip. La diretta interessata ha, dal suo canto, chiesto pubblicamente scusa per l'accaduto, prima di apprendere della sua squalifica stabilita dalla produzione dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip. E circa l'uscita prematura della Incorvaia dalla Casa, si è discusso anche a Pomeriggio 5.

Nella nuova diretta del talk-show condotto da Barbara d'Urso, trasmessa questo martedì 25 febbraio, si è presentato tra gli ospiti in studio Mattia Incorvaia, fratello dell'ormai ex gieffina, Clizia.

"Ha usato parole gravi ma non le pensava"

Mattia Incorvaia sulle frasi #choc di sua sorella Clizia #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9JiRDY4viH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2020

“L’argomento è delicatissimo -ha dal suo canto riportato il familiare, che ha prima stigmatizzato quanto dichiarato da Clizia e poi provato a giustificare l'accaduto-. Di mio posso dire che Clizia ha usato parole gravi. Gravissime. Ingiustificabili. In momenti di rabbia uno può dire cose che non pensa".

A margine dell'inaspettata squalifica dell'ex moglie del leader de Le vibrazioni, Francesco Sarcina, anche la vincitrice del Gf1 ha voluto esprimere un suo parere. "Quando ti arrabbi sei abituato a dire parolacce -ha, quindi, dichiarato Cristina Plevani, per poi silurare non troppo velatamente la gieffina squalificata-. Frasi del genere non ti possono uscire dalla bocca se non sei abituato a dirle. Ieri mi ha colpito che abbia chiesto scusa a tutti. Anche se mi è sembrato che si sia preparata il discorso. Ma non ha chiesto scusa a Denver. Secondo me lei ha avuto la percezione di quello che è accaduto quando si è rivista. In settimana lei non aveva compreso. Giustificava le sue frasi”.