Coletta incorona Amadeus: "Un quater? Perché no"

Ed è già Amadeus quater. Dopo gli altissimi ascolti registrati in questo Festival, non si può non pensare a un prolungamento del mandato del presentatore. Lo ha confermato il direttore di Raiuno Stefano Coletta in conferenza stampa. “Ho parlato con l’amministratore delegato Carlo Fuortes, e siamo concordi nel pensare alla possibilità che Ama continui questo viaggio. Mi sembra abbastanza inevitabile. Soprattutto perché ha portato il Festival su una nuova strada, un nuovo codice, un nuovo modo di vivere il mondo musicale, da cui non si può più prescindere”. Insomma il direttore incorona Amadeus anche se non dà la certezza perché “ora finiamo questo Festival, poi ne discutiamo”.

D’altronde pure Sergio Mattarella ha trovato il tempo per chiamare il presentatore per complimentarsi con lui. Tanto che Amadeus si è dovuto allontanare dalla conferenza per rispondergli. E, dunque, dopo tutti questi complimenti la strada è spianata…

E il conduttore si merita la riconferma e anche di più. Non solo l’anno scorso ha affrontato il Saneremo più difficile della storia, in piena pandemia, non solo quest’anno sta facendo il Festival più visto negli ultimi 15 anni, ma sta anche dimostrando che può stare su quel palco anche senza l’aiuto del suo scoppiettante amico Fiore. Che ha fatto bene a venire solo al debutto per lanciarlo e poi lasciarlo libero di togliersi l’etichetta dall’eterna nomea del “mediano”. Ora è un centravanti. Il Parlamento ha nominato Mattarella, il popolo degli spettatori ha nominato Amadeus.

Gli ascolti della terza serata, per fornire i particolari, lo dimostrano ancora una volta: sono stati 9 milioni 360 mila, pari al 54.1% di share, gli spettatori che hanno seguito la terza serata (dalle 21.30 all e 1.46). L'anno scorso la stessa serata - dedicata alle cover - aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share.

Insomma numeri che dicono tutto.