Adele ha 30 chili in meno. Partono i commenti choc: "Eri un elefante, c'è di mezzo il chirurgo"

Da diversi mesi si vociferava di un vistoso cambio di look per Adele. E dopo una foto postata sui social in occasione degli Oscar 2020, in cui la cantante appariva decisamente dimagrita, ecco arrivare una nuova conferma. In occasione del suo compleanno, l’interprete di Hello ha voluto ringraziare i fan per gli auguri ricevuti postando una foto su Instagram, nella quale appare in forma smagliante. Fasciata in un tubino nero, che le lascia scoperte le gambe, il cambiamento fisico della cantante dall’ugola d’oro non poteva passare inosservato.

“ Grazie per l’amore che mi avete dimostrato per il mio compleanno” , si legge nella didascalia di accompagnamento allo scatto. “ Spero siate tutti sani e salvi durante questo pazzo periodo. Vorrei ringraziare quanti lavorano in prima linea, cercando di tenerci al sicuro e rischiando la propria vita! Siete i nostri veri angeli!”, continua.

Immediatamente fan e vip si sono riversati nei commenti per fare gli auguri alla cantante, ma molti hanno voluto solo dire la loro riguardo alla perdita di peso della 32enne britannica. E se tanti si sono complimentati con la star per il grande risultato ottenuto, frutto a quanto si apprende di dieta e molto movimento, ciò che stupisce sono i commenti al vetriolo di molte donne.

“Mi manca la vecchia te…” , scrive una ragazza, alla quale risponde un’altra, certa che la perdita di peso della cantante dimostri che “ non è felice”. Ma non finisce qui e la lista delle fan invidiose continua, scandendo in vere e proprie offese. “Ti amiamo, ma senza le tue curve non stai così bene. Non farti influenzare dagli altri!” . “ Ti credevo l’ultima persona al mondo a credere che magro è bello. Sei sempre stata l’esempio che non si misura la vita di una donna in base alla taglia… Perché?”. “Qui ci sono di mezzo la chirurgia o le pillole. Tutti sappiamo che elefante eri, e adesso boom… sei diventata un uccellino rasato…”.

Sono frasi pungenti, quelle che si leggono sotto al post di Adele, cariche di invidia nei confronti di una giovane donna che ha scelto di iniziare un percorso difficile, motivato in primis da motivi di salute. Adele ha perso i primi 10 chili dopo il divorzio dal marito, iniziando una speciale dieta a base proteica, in grado di stimolare il metabolismo. Dopo 30 chili persi, Adele ha voluto mostrare ai fan la sua nuova silhouette invidiabile, che a quanto pare non è stata apprezzata da tutti.