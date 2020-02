La foto che fa preoccupare i fan. Adele appare smagrita (e triste) sui social

Da tempo la forma fisica di Adele è finita sotto l’occhio indagatore della stampa e, soprattutto, dei fan. La stella della musica pop, dalla voce intensa e vibrante, si è ripetutamente sottoposta a diversi trattamenti per cercare di perdere i chili di troppo. Dieta ferra, palestra, meditazione e tanto pilates: Adele ha investito tutta se stessa pur di vedersi più bella e più magra. Di recente ha ammesso di aver perso più di 30 chili ma conferma che ancora non ha raggiunto il suo peso forma ideale. L’ultima foto però che è trapelata sui social, ha fatto preoccupare i fan di Adele, dato che appare troppo magra e soprattutto appare triste e sconsolata.

Lo scatto che è rimbalzato come una scheggia impazzita tra un profilo instagram e un altro, fa riferimento alla notte degli Oscar 2020. Adele ha preso parte a un party, successivo alle premiazioni, organizzato da Beyoncè. E in quel contesto, una giornalista avrebbe chiesto alla cantante il permesso di scattare un selfie e la foto in questione, subito dopo, è finita sui social. Adele è magra, troppo magra, e quel bellissimo sorriso che da sempre ha illuminato il sorriso è scomparso del tutto. Appare triste, forse anche preoccupata, e nessuno riesce a comprendere il motivo. In molti credono che è in apprensione per i figli, sballottati a causa del suo divorzio; altri ancora ipotizzano che i lavori per il suo prossimo album, previsto entro il 2020, abbiamo provato la salute della cantante. Una dieta assurda e lo stress, avrebbero ancora di più acuito i problemi di Adele.

A quel party però erano bandite le foto come i cellulari, infatti quella di Adele è stata l’unica che è trapelata in rete. Ma l’autrice della foto precisa, in una diretta, che aveva incontrato la cantante per strada quando la festa era oramai finita. "Ho iniziato una conversazione con Adele sui miei tacchi alti. Onestamente, non l’ho riconosciuta subito. È magra come un grissino. Solo quando abbiamo parlato ho capito con chi avevo a che fare". Non è dato sapere comunque se la giornalista ha montato un caso e se era solo a caccia di scoop, ma la foto parla chiaro. Tutti i fan di Adele sono preoccupati, sia per la sua salute che per l’integrità artistica.