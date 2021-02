"Il compagno la picchia". D'Eusanio fuori dal Gf per i veleni sulla Pausini

Alla prima gaffe ha rischiato l'espulsione. Alla seconda se l'è meritata. In neppure una settimana Alda D'Eusanio ha disfatto le valigie per entrare al GfVip, ha fatto polemiche e ha rifatto le valigie per uscirne. Espulsa. Ieri sera ha abbandonato il reality dopo aver detto che Paolo Carta picchierebbe la sua compagna Laura Pausini (insieme sono genitori di Paola). Ha parlato a bruciapelo, senza che nessuno se lo aspettasse, e la regia ha staccato le riprese giusto in tempo per riprendere le espressioni allibite degli altri concorrenti. Boom.

Sui social si è scatenato il finimondo, una volta tanto giustificato perché le accuse e le illazioni della D'Eusanio sono state gravissime e gratuite. Senza pensarci troppo, Mediaset ha espulso Alda D'Eusanio con effetto immediato: «Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire», si legge nella nota, che aggiunge un perentorio: «La signora D'Eusanio - conclude Mediaset - si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni». Scuse anche dalla produzione di Endemol Shine Italy: «Affermazioni delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente». Di certo, l'espulsione è stata agevolata dalla gaffe che la nuova concorrente del GfVip aveva fatto neppure 24 ore dopo l'ingresso nella Casa. Al concorrente Tommaso Zorzi, che le aveva fatto notare scherzosamente come «dopo tre giorni l'ospite puzza come il pesce», la D'Eusanio aveva replicato «il pesce di chi?» e, alla precisazione dell'altra concorrente Carlotta, ossia «Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare», aveva concluso: «Perché, vedi qualche negro da queste parti?». Anche lì si era subito parlato di squalifica, ma poi non è successo nulla. Stavolta invece il cartellino rosso è arrivato in tempo quasi reale. Tra l'altro, proprio mentre Mediaset stava per comunicare l'espulsione, Laura Pausini e Paolo Carta avevano dato mandato all'avvocato PierLuigi De Palma per «agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni». Il ricavato della denuncia andrà alle associazioni contro la violenza sulle donne. In più hanno aggiunto, di trovare assurdo che «sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico».

In poche parole, Alda D'Eusanio è uscita tra i buuu, non soltanto per la sconcertante gravità delle sue battute, ma anche per la leggerezza con la quale le ha pronunciate. Sono parole che non si perdonerebbero neanche a un esordiente frastornato, figurarsi a una giornalista abituata da decenni a ritrovarsi davanti alle telecamere. Forse, come spiegano tanti psicologici e sociologi, moltissimi concorrenti di reality show si comportano come se la telecamera non ci fosse, come se sparisse del tutto. In questo caso è sparito anche il buon senso.