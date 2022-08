"Dal Comune di Viareggio 250mila euro a Jovanotti". L'accusa degli animalisti

Ancora polemiche da parte degli ambientalisti contro Jovanotti e il suo Jova Beach Party. Stavolta a cercare di salire sul carro del più grande evento del Paese di questa estate è il Coordinamento associazioni animaliste regione Toscana (Caart), che punta il dito contro l'amministrazione comunale di Viareggio per aver fornito un contributo economico per il concerto che si terrà il prossimo 3 settembre alla spiaggia del Muraglione. In particolare, l'associazione accusa il Comune di aver dato 250mila euro a fondo perduto per i lavori tecnici per il montaggio dei maxi schermi.

L'associazione, rivolgendosi al sindaco di Viareggio, Giorgio del Ghingaro, chiede una " riflessione sulla questione " alla luce della delibera comunale, la 326 approvata il 4 agosto. Il portavoce del Caart, Stefano Corbizi, ha spiegato che la somma " è destinata alla ditta Prg, che eseguirà tutte le attività tecniche " sulla spiaggia del Muraglione " come contributo straordinario per la realizzazione del concerto ". Nella nota emessa dall'associazione, denuncia che si tratta di " soldi dei contribuenti, soldi tratti dalle tasse pagate dai viareggini, un'enormità se si considera lo scopo per cui sono destinati, che non è certo quello di costruire alcunché ma di tentare di mitigare il danno che si prevede l'evento arrecherà ".

Ancora una volta, gli ambientalisti si scagliano contro Jovanotti e lo accusano di incidere negativamente sull'ambiente che ospiterà il concerto, dove sono attese diverse decine di migliaia di persone. " 250.000 euro vengono spesi per favorire un'impresa commerciale che durerà una sera, per la gioia effimera di qualche migliaio di fan e per il modesto lucro aggiuntivo degli addetti al turismo che hanno comunque, questa estate, goduto già di ampi guadagni ", prosegue il portavoce del Caart.