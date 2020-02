Le confessioni di Cinthya Germanotta, madre di Lady Gaga. "Come genitore ho fatto il possibile"

Anche e soprattutto le star dello showbiz hanno problemi di salute. Costantemente sotto le luci della ribalta e il flash dei fotografi, molto spesso non riescono a gestire il peso del successo e della fama. E lo sa bene Lady Gaga che, da sempre ha dovuto restare a galla e combattere una dura battaglia contro la depressione. Una battaglia che ha influito molto sulla sua carriera, costringendo l’artista a annullare concerti e apparizioni pubbliche. Questo però non ha appannato la sua stella, anzi la giovane artista, vincitrice di un Oscar per la canzone di A Star is Born, ha potuto sempre sull’affetto dei fan. Ora però sulla questione dei suoi problemi di salute, è intervenuta Cinthya Germanotta, madre di Lady Gaga, la quale ha sottolineato la gravità della sua situazione, causata da alcuni retaggi adolescenziali che l’artista non ha mai dimenticato del tutto.

Le rivelazioni sono emerse durante un’intervista in uno show radiofonico, chiamato "Trough Mom’s Eyes", in cui la Germanotta senior, ripercorre gli anni difficili di Lady Gaga e come hanno condizionato la sua vita da adulta. "Abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarla, ma anche io in quanto genitore ho commesso diversi errori – esordisce -. Alle scuole medie mia figlia ha imparato a lottare. Si sentiva isolata, umiliata e soprattutto veniva insultata molto spesso – afferma -. Così ha iniziato a interrogarsi e ad avere subbi sulle sue capacità. Da lì ha cominciato ad essere depressa. Come genitore? Dovevo aiutarla ed ero pronta ad affrontare i problemi mentali di mia figlia. Solo che non sapevo come farlo".

Il genitore si racconta a cuore aperto, senza nessuna presunzione e senza voler apparire perfetta a tutti i costi, perché è questo il messaggio che vuole inviare Lady Gaga: siamo tutti uguali, nessuno è diverso da nessuno. Un punto di vista che Cinthya ha abbracciato in pieno e, per questo motivo, si è sentita in dovere di parlare quanto è successo della vita della figlia e per far comprendere quanto possono essere subdole le ripercussioni del bullismo. "Molti genitori hanno sperimentato queste difficoltà. Non è facile superare gli ostacoli, ma bisogna essere forti", aggiunge. Per fortuna Lady Gaga non ha mai accusato i genitori per il suo passato tormentato, anzi questo non ha fatto altro che rendere ancora più forte il loro legame. Ora mamma e figlia sono unite in una fondazione per aiutare i giovani vittima di bullismo nelle scuole.