Coronavirus, Andrea Damante stupisce: "Sono con la mia ragazza, per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta"

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ormai usciti allo scoperto. Dopo essere tornati insieme e aver deciso di condividere la quarantena, forse anche per rimettere insieme i cocci di una storia che hanno appena rimesso insieme, i due sembrano più innamorati che mai e le parole del dj non lasciano molto spazio ai dubbi.

Non sembravano esserci più margini di recupero per Damante e De Lellis, dopo l'ultima volta che la coppia aveva tentato di tornare assieme. L'influencer aveva ormai voltato pagina con il pilota Andrea Iannone, con il quale aveva instaurato una convivenza a Lugano. Ma qualcosa sembra essere andato storto in una storia che, agli occhi dei fan e dei tantissimi follower, sembrava essere perfetta, quasi destinata al matrimonio stando alle testimonianze di alcuni amici a loro vicini. Eppure, qualcosa è cambiato rapidamente nel corso dell'autunno, sono cresciute le tensioni all'interno della coppia che hanno portato all'inevitabile rottura. Non era scontato, la coppia era ben assortita, ma ancora meno scontato sembrava essere il ritorno di fiamma, soprattutto dopo il libro con il quale Giulia De Lellis ha "deunciato" i tradimenti subiti da Andrea Damante.

La coppia non ha voluto raccontare in che modo è avvenuto il riavvicinamento ma intanto non solo sono tornati insieme ma addirittura convivono, anche se a casa dei genitori di Giulia De Lellis, a Pomezia. Proprio di questa convivenza ha parlato in una diretta Instagram avvenuta nelle scorse ore, diretta nella quale ha raccontato a cuore aperto le sue emozioni del momento. " Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma. Fortunatamente, perché per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia ", ha dichiarato Andrea Damante, che sembra aver ritrovato la serenità insieme alla sua Giulia.

Il lockdown e la quarantena sono senz'altro momenti particolari e non possono essere considerati come un periodo valido per valutare la tenuta della coppia. D'altro canto, riprendere una relazione in lockdown è coraggioso, soprattutto ricominciando una convivenza dopo così tanti mesi. I fan hanno sussultato alle sue parole, soprattutto quando ha dichiarato, senza troppi giri di parole, di essere insieme alla sua "ragazza." Come evolverà la relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Ovviamente, solo il tempo potrà dirlo e solo quando ci sarà nuovamente la possibilità di uscire e di riprendere la vita normale sarà possibile valutare se le nuove condizioni ed equilibri saranno adeguati per ricostruire qualcosa di importante.