Coronavirus, Belen Rodriguez: "L'ho presa sottogamba, ora sono spaventata"

L'Italia è stretta nella morsa del coronavirus da ormai due settimane e la situazione non sembra possa migliorare nel brevissimo periodo. Il bollettino appena aggiornato dal Ministero della salute parla di oltre 5mila contagi in tutta Italia, una situazione che richiede grande attenzione e impegno da parte di ogni cittadino. A tutti viene chiesto di fare la propria parte, di ridurre i contatti sociali per rallentare l'epidemia del contagio e così anche i vip di casa nostra cercano di dare il buon esempio. A raccontare la sua nuova quotidianità ai tempi del coronavirus è Belen Rodriguez, che intervistata da Silvia Toffanin ha svelato come vive a Milano in un momento di così grande difficoltà.

La showgirl argentina ha ammesso di aver all'inizio sottovalutato la situazione, come ha fatto la stragrande maggioranza degli italiani: " Pensavo fosse una cosa che avesse il suo piccolo percorso, che finisse presto, invece oggi come oggi sono spaventata. Ho capito che è una cosa che non finirà subito purtroppo. " Di recente, Belen Rodriguez è stata a Parigi per la settimana della moda e ha raccontato di un clima molto diverso rispetto al nostro Paese. Per lei è stato un viaggio di lavoro ed è proprio quando il virus ha toccato la sfera professionale che la showgirl si è forse resa conto di quanto fosse seria la situazione in Italia: " Stavamo registrando Colorando e le registrazioni si sono fermate perché noi abbiamo bisogno del pubblico essendo un programma comico. "