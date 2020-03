Coronavirus, Clio Zammatteo piange: "Scappati da New York, non so cosa ne sarà di noi"

La nota esperta di make up, Clio Zammatteo – meglio nota sui social con il nome di Clio Make Up – ha raccontato su Instagram il momento delicato vissuto dalla sua famiglia in America, in piena emergenza coronavirus.

Clio, che ha una bambina di due anni ed è in attesa della seconda figlia, non è riuscita a trattenere le lacrime e, spiegando di essere fuggita da New York per la reazione della gente che ha iniziato a prendere d’assalto i negozi di armi e non i supermercati, ha ammesso di avere molta paura per ciò che ne sarà di lei e della sua famiglia.

Originaria di Belluno, la Zammatteo vive da anni nella Grande Mela che, oggi però, non considera più una città sicura. “ Non siamo più a New York. L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio – ha iniziato a raccontare la make up artist visibilmente scossa - . New York non è più una città sicura per noi perché, quando inizia a vedere la gente che inizia a comprare armi facendo le file fuori dai negozi, quando pensi al livello di povertà che c’è nelle città, quando capisci che il popolo americano non è per niente uguale a quello italiano, abbiamo iniziato ad avere paura più che del virus, della reazione della gente e di quello che poteva succedere attorno a noi ”.