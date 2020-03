Coronavirus, Lapo Elkan contro Christian Jessen: "Calmati e quando parli dell'Italia alzati in piedi"

L'Italia sembra essere l'unico Paese occidentale ad aver preso sul serio l'emergenza coronavirus. Nonostante l'OMS abbia dichiarato la pandemia solo pochi giorni fa, nonostante l'Italia stia lavorando nel massimo della trasparenza per fornire numeri, statistiche e casistiche ed evitare, così, una situazione analoga alla nostra in tutta Europa, il Vecchio Continente sembra non aver recepito. Se da un lato la politica europea non sembra intenzionata a seguire del tutto l'esempio italiano, nonostante il plauso dell'Oms, dall'altra i cittadini europei considerano le mosse del nostro Paese esagerate e fuori luogo, per alcuni solo una scusa per non lavorare. Questo è il succo del discorso di una delle star televisive inglesi, il dottor Jessen, protagonista di Malattie Imbarazzanti, in onda su Channel4.

"Gli italiani stanno usando l'epidemia di coronavirus come scusa per fare una lunga siesta", ha detto il dottor Christian Jessen, interrogato sulla vicenda dalla radio britannica Fubar Radio's. Un commento molto forte e sconsiderato, vista l'entità dei contagi e dei decessi del nostro Paese, del quale l'uomo non sembra nemmeno essersi pentito. " Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concederi una lunga siesta. Penso sia veramente un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero ", ha affermato l'uomo. Le sue dichiarazioni gli hanno scatenato addosso a sé una valanga di critiche fortissime e indignate per le sue parole.