Coronavirus, Melissa Satta è in Turchia ma si difende sui social: "Non sono scappata"

Il coronavirus sta colpendo con forza e violenza tutto il Paese, unito più che mai in questo momento di grande difficoltà. Un'intera nazione, quasi 60milioni di persone, si trova in quarantena e sono tantissimi gli appelli da parte dei volti noti per richiamare la popolazione all'obbedienza, facendo leva sul senso civico per ridurre gli effetti di quella che, l'11 marzo, è stata dichiarata pandemia. I personaggi famosi, dai calciatori ai protagonisti della tv e del cinema, danno il buon esempio e con l'hashtag #iorestoacasa sensibilizzano il Paese a fare altrettanto. Non tutti, però, hanno deciso di combattere in patria, ognuno con le proprie armi, questa guerra silenziosa e c'è chi ha deciso di lasciare l'Italia, chi per un motivo e chi per un altro. In questo ore al centro della polemica è finita Melissa Satta, che ha però deciso di rispondere per le rime e di chiarire definitivamente la sua posizione in merito.

Melissa è volata a Istanbul insieme a suo figlio Maddox per raggiungere Boateng, che in questa stagione milita nelle fila del Beşiktaş. Una decisione presa per riunire la famiglia ma che qualcuno ha visto come una vera e propria fuga dal Paese. La realtà non è questa e lo ha spiegato la stessa showgirl in maniera esaustiva, ma se anche Melissa Satta avesse deciso di lasciare il Paese per paura del contagio, questa sarebbe una sua scelta legittima se fatta nel pieno rispetto del decreto d'emergenza emanato dal governo contro il coronavirus. " La cosa che mi lascia sorpresa è che nonostante questo momento difficile, triste, dove siamo tutti giù, arrabbiati e con un po’ di paura, ci devono essere sempre quelli che criticano ", ha esordito la modella, reagendo con impeto alle accuse. Raramente Melissa Satta ha risposto alle critiche e alle provocazioni ma stavolta non ha potuto chiudere un occhio e ha voluto chiarire la sua posizione, se ci fosse qualcosa da chiarire.

" Stasera sono veramente scocciata. Scocciata perché tutti noi, chi più chi meno, con piccoli gesti, con donazioni e messaggi social, cerchiamo di dare il nostro aiuto. Eppure ci sono sempre questi poveretti che devono andare sotto le foto a criticare, puntare il dito ", ha detto Melissa Satta prima di spiegare per quale ragione si trova attualmente in Turchia insieme a suo figlio Maddox: " Non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Instanbul dove lui lavora. " Da quanto fa capire la modella, il suo viaggio era programmato ed è stato effettuato prima che il governo mettere le forti restrizioni al nostro Paese, imoedendo di fatto l'uscita se non per gravi e comprovati motivi.