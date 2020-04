Coronavirus, morto Andrew Jack. Fu protagonista di "Star Wars"

Il mondo del cinema dice addio ad Andrew Jack, 76 anni, l’attore inglese celebre per aver vestito i panni del maggiore Caluan Ematt nella saga fantascientifica "Star Wars". Andrew Jack è morto presso l’ospedale "St Peter's" di Chertsey, nella contea del Surrey, nell'Inghilterra sud-orientale, per le complicazioni dovute al coronavirus. L’interprete era risultato positivo al Covid-19 pochi giorni fa ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente portandolo alla morte.

La notizia della sua scomparsa è arrivata dall’agente di Andrew Jack, Jill McCullough, che ha spiegato anche che l'attore è morto da solo, lontano da sua moglie, costretta alla quarantena in Australia dopo un viaggio in Nuova Zelanda. Maggiori chiarimenti sulla dinamica del decesso dell’attore sono arrivati dalla moglie Gabrielle Rogers (con la quale viveva su una delle più antiche case galleggianti sul Tamigi) che, attraverso i social network, ha chiarito: " Ad Andrew Jack è stato diagnosticato il coronavirus due giorni fa. Non provava dolore e se ne è andato via pacificamente sapendo che la sua famiglia era tutta con lui ".

Nato a Londra nel 1944, Andrew Jack scopre presto la passione per la recitazione. Tanti i film di successo che lo hanno visto tra i protagonisti: "Robin Hood - Principe dei ladri", "L'ultimo dei Mohicani", “L'uomo della porta accanto", "L'uomo che sapeva troppo poco" e "Sherlock Holmes". Celebre la sua interpretazione del maggiore Caluan Ematt nei film "Star Wars - Il risveglio della forza" (2015) e "Star Wars - Gli ultimi Jedi" (2017). La recitazione non era però la sua unica passione. A Hollywood Andrew Jack era anche un apprezzato insegnante di dizione e recitazione. Tra i suoi allievi più famosi anche Robert Downey Junior, Pierce Brosnan nei film in cui ha vestito i panni di James Bond, Cate Blanchett, Bill Murray, Viggo Mortensen e Christian Bale. Negli ultimi mesi l’attore era a lavoro come tutor di dizione e recitazione con l’attore Robert Pattinson per il prossimo "Batman".