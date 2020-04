Coronavirus, morto "Tim" Brooke-Taylor. Era un popolare comico inglese

Nel Regno Unito, il coronavirus ha fatto una vittima illustre. A causa del Covid-19 è scomparso Timothy Julian "Tim" Brooke-Taylor, comico molto popolare in Gran Bretagna. Nato nel 1940, è stato parte di uno dei gruppi comici più noti del Paese. A darne notizia è stato il manager dell'attore, che ha confermato la spiacevole notizia ai microfoni della BBC.

Nato nel 1940 a Buxton, Timothy Julian "Tim" Brooke-Taylor conobbe Graeme Garden e Bill Oddie ai tempi del college, quando tutti e tre frequentavano Cambridge. Si trovavano in tre fcoltà diverse, rispettivamente legge, medicina e letteratura, ma trovarono subito un gran feeling tra loro, che li spinse a unirsi in un gruppo che inizialmente lavorava solo a livello amatoriale, per far divertire gli amici e gli studenti di Cambridge. L'inizio ufficiale dei The Goodies è datato al 1965 e sono bastati pochissimi anni al trio per farsi conoscere e conquistare il pubblico con un'ironia mai forzata, pungente, a tratti surreale ma sempre irresistibile. Nella loro lunghissima carriera come gruppo comico, i The Goodies hanno collezionato oltre 700 apparizioni nei programmi della BBC e questo li ha fatti inevitabilmente entrare nel cuore del pubblico inglese, non semplice da appassionare.

Sono stati tanti i messaggi di commemorazione alla scoperta della sua morte. In primis, su Twitter, ha lasciato il suo messaggio Bill Oddie, che non ha potuto fare a meno di definirlo " un comico visionario e un grande amico ." Con il suo tweet ha voluto evocare tanti momenti spensierati ma soprattutto le grandi doti sceniche di Brooke-Taylor: "Nessuno poteva indossare costumi stupidi o fare acrobazie pericolose come Tim. So che si faceva male, perché piangeva molto. Mi dispiace Timbo." Immancabile anche il ricordo di Graeme Garden, che ha voluto omaggiare l'amico su Twitter con un messaggio pieno d'affetto: " Sono terribilmente rattristato per la perdita di un caro collega e amico intimo da oltre 50 anni. Era un uomo divertente, socievole e generoso con cui era piacevole lavorare. Il pubblico lo trovava esilarante e adorabile. "

The Goodies hanno girato il mondo con i loro spettacoli e se nel Regno Unito hanno raggiunto la fama, la vera consacrazione del loro successo è avvenuta in Australia e Nuova Zelanda. Qui, le loro apparizioni tenevano inchiodate davanti allo schermo milioni di persone, pronte a ridere delle loro gag irresistibili. Il coronavirus ha strappato un grandissimo artista al suo pubblico, oltre che un grane uomo ai suoi affetti.