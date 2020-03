Coronavirus, Nicola Porro è ancora positivo: "Il primo tampone non è andato bene"

Nicola Porro non è guarito dal coronavirus. Il giornalista ha da poco pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale aggiorna i suoi tanti seguaci sulle sue condizioni di salute. Da circa due settimane, infatti, il conduttore di Rete4 si trova in isolamento domestico a causa del Covid-19. Hanno fatto il giro delle televisioni e del web i collegamenti via Skype con Barbara Palombelli a poche ore dalla scoperta del virus, quando Porro aveva difficoltà a parlare a causa della forte tosse. Tanta preoccupazione per lui ma, per fortuna, nessuna complicazione grave che ne ha compromesso il decorso richiedendone il ricovero.

Nicola Porro sta trascorrendo la quarantena in isolamento nel suo appartamento di Roma, aiutato da alcuni amici che gli passano i beni di prima necessità visto che lui non può uscire dalla sua abitazione. Domenica sera è stato ospite di Live - Non è la d'Urso e i miglioramenti rispetto a qualche giorno prima sono stati notevoli per il giornalista, che si è mostrato senza febbre e senza gravi sintomi. Questo aveva fatto ben sperarei suoi tantissimi seguaci che speravano in una ripresa rapida del conduttore, con conseguente ritorno al suo programma. Una settimana fa, per altro, Nicola Porro si è mostrato allegro e di ottimo umore, dichiarando di aver sconfitto il coronavirus ma con tanto di corna e di scongiuri del caso. Era il 14 marzo ed esorcizzava così la malattia.

Oggi, Nicola Porro è tornato in video con una breve clip condivisa sul suo profilo Instagram nella quale rivede in parte i suoi proclami di vittoria di qualche giorno fa. Il coronavirus c'è ancora, il tampone è ancora positivo. Nonostante il giornalista non abbia più i sintomi della malattia, che nella sua fase acuta (nel suo caso) sono durati una manciata di giorni, il test al quale si è sottoposto di routine come prevede il protocollo dell'ISS ha evidenziato ancora tracce del Covid-19. " Io sto bene non ho più nessun sintomo ma il tampone è ancora positivo. Insomma, ancora un po' a casa, bisogna avere pazienza. Tanto siamo tuti quanti a casa, non cambia molto. Aspettiamo di vedere quando arriverà il primo tampone negativo ma il primo per me non è andato bene ", dice Porro nel video con un sorriso di incoraggiamento.

Non è l'unico personaggio noto ad aver dichiarato di essere stato contagiato. Pochi giorni fa anche Giuliana De Sio ha confermato di averlo avuto ma il suo percorso di guarigione sembra ormai essersi concluso, dopo un lungo ricovero allo Spallanzani di Roma.