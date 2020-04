Coronavirus, lo sfogo di Giulia De Lellis: "Il lavoro si stava interrompendo, ce la stavamo vedendo brutta"

Il coronavirus ha messo in ginocchio l'Italia ma è l'intero pianeta a subire le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia. Con il comparto produttivo fermo, così come fermo è quello della grande distribuzione, sono tantissime le persone che in questo momento hanno problemi di lavoro e che non sanno se, quando l'Italia tornerà a muoversi, torneranno ad avere un'occupazione. Su un livello diverso sono gli influencer, nonostante anche il loro comparto abbia necessariamente subito un arresto. Ad accennare questo problema è stata Giulia De Lellis, tornata sui social dopo qualche giorno di pausa.

Giulia sta trascorrendo la quarantena a Pomezia, nella casa dei suoi genitori. Qui, con lei, è arrivato anche Andrea Damante. La De Lellis è fresca di separazione con Andrea Iannone, con il quale ha convissuto per quasi un anno a Lugano, in Svizzera. La loro sembrava una storia d'amore perfetta, destinata a durare a lungo, ma qualcosa nel loro rapporto si è incrinato lo scorso autunno, fino ad arrivare alla rottura definitiva poche settimane prima del lockdown. Non è chiaro in quale spazio temporale si inserisca il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis, fatto sta che l'influencer è tornata per la terza volta con Andrea Damante. Evidentemente, le corna stanno bene su tutto e possono anche essere perdonate.

Nella casa romana dei suoi genitori, Giulia De Lellis ha ritrovato le sue radici e riscoperto la bellezza del tempo per se stessi. Il lato positivo dell'isolamento sociale è forse proprio questo, il tempo riconquistato da trascorrere insieme agli affetti. Probabilmente, anche per questo motivo l'influencer ha deciso di staccarsi dai social per qualche giorno, una sorta di detox digitale che in qualche modo l'ha aiutata a stare meglio. Tornata su Instagram, Giulia De Lellis ha spiegato perchè ha deciso di staccarsi e ha consigliato ai suoi follower di fare altrettanto, per ottenere benefici mentali in questa quarantena.