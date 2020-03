Coronavirus, Sharon Stone agli italiani: "Credete in voi stessi"

La pandemia (così come dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità, ndr) di Coronavirus continua a registrare significativi aumenti di casi di contagio e morti accertati in Italia, questo alla luce dei dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati alla data odierna, 11 marzo. Secondo cui si sono totalizzati 12.462 casi di contagio e 827 morti. E l'emergenza sanitaria che ha investito diversi Paesi nel mondo, tra cui l'Italia, desta molta preoccupazione non solo per la gente comune. Tra i personaggi pubblici, c'è chi ha rinunciato ai viaggi come Chiara Ferragni, chi come Emma Marrone ha invitato tutti a prevenire l'infezione da Covid-19 seguendo le misure precauzionali indicate dal governo e dalle autorità locali e chi ha voluto lanciare un abbraccio virtuale al Bel Paese da lontano. Come Sharon Stone.

L'attrice, produttrice cinematografica ed ex modella statunitense ha, infatti, destinato all'Italia e agli italiani un messaggio di speranza. E lo ha fatto attraverso l'utilizzo dei social-network. "Hey. Voglio solo mandarvi tantissimo amore, supporto e coraggio, Joe e io vogliamo inviarvi tutto il nostro amore", quest'ultime sono solo alcune delle parole che la Stone ha voluto spendere per il Bel Paese, in un video condiviso sul suo profilo Instagram, in cui incoraggia l'Italia ad affrontare combattiva e ottimista l'emergenza Coronavirus.

Sharon Stone conquista il web

Nel suo filmato dedicato al Bel Paese, Sharon Stone è immortalata mentre è seduta sul letto e tiene stretto tra le braccia il suo adorato cane, Joe. "La California è in stato di emergenza, l'Italia è in uno stato di emergenza ancora più grande -ha proseguito nel suo ultimo video condiviso con il web-. Stiamo sicuramente lavorando tutti da casa e supportiamo i nostri cari. Supereremo questo momento insieme. Credete in voi stessi e abbiate fede, i sentimenti positivi fanno bene al vostro sistema immunitario. Quindi cercate di essere felici. Cercate di essere positivi. Io vi mando tanto amore e supporto".

E a conclusione del suo intervento di incoraggiamento, ha inoltre lanciato un invito generale alla prevenzione e all'ottimismo con tanto di hashtag '#Stayhome' ("Restiamo a casa", ndr), rivolgendosi in particolare ai suoi connazionali e agli italiani: "Lavoriamo da casa, facciamo del nostro meglio, sentitevi felici e amati e guardate sempre avanti. Joe e io vi mandiamo tanto amore e tanto supporto".