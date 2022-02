"Così impara…". E l’ex moglie di Alex Belli bacia Barù

La sesta edizione del Grande fratello vip che, dopo quasi sei mesi, si avvia alla conclusione tra poco più di un mese, verrà probabilmente ricordata per essere quella col maggior numero di intrighi sentimentali. Inutile negare che a tenere banco per gran parte dell'edizione siano state le vicissitudini di Alex Belli, vicino a Soleil Stasi nella Casa ma all'esterno legato con Delia Duran. Poi Belli è uscito e la Duran è entrata, lo ha lasciato in diretta televisiva e non paga ha baciato il nobile Barù, non prima di aver flirtato con Antonio Medugno.

Qualcuno potrebbe anche pensare che Delia, col bacio al nobile rampollo Della Gherardesca, abbia voluto in questo modo ripagare Belli con la stessa moneta, visto che lui nella Casa avrebbe intrattenuto rapporti intimi (o qualcosa di simile) con Soleil Sorge. Ma se la motivazione della ripicca pare sia confermata, non è stato certo Belli il destinatario di questa vendetta. Eh no, sarebbe troppo facile. Il bacio tra Delia Duran e Barù sarebbe in realtà un dispetto che la modella avrebbe fatto a Jessica Selassiè, una delle due sorelle di origini etiopi ancora in Casa, che con il nobile toscano pare avesse stretto un rapporto (quasi) sentimentale. Di questo fantomatico bacio, tuttavia, non ci sono immagini. I due pare si siano avvicinati durante una festa nella love boat ma il tutto sarebbe avvenuto lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere ma non di quelli di alcuni inquilini che poi avrebbero sparso la voce.

" L’ho fatto così impara. Continua a sparlare... ", ha detto Delia Duran a Nathaly Caldonazzo in un momento di confessione tra "amiche". Il soggetto sarebbe proprio Jessica Selassiè, che con la modella non ha un rapporto cordiale. Alla showgirl, Delia Duran ha raccontato cosa sarebbe successo con dovizia di particolari, aggiungendo, non senza una nota di compiacimento, che Barù a un certo punto si sarebbe dovuto spostare perché quel bacio rischiava di diventare qualcosa di più.