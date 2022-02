Delia si vendica di Alex e flirta con Antonio

Mentre Alex Belli si appresta a fare ritorno nella casa del Grande fratello vip per un ultimo breve soggiorno chiarificatore, Delia Duran prosegue la sua avventura nel suo reality sempre più attratta dal nuovo arrivato Antonio Medugno.

Negli ultimi giorni tra i due concorrenti è esplosa la complicità e tra balli sensuali e giochi maliziosi in piscina, i due sono arrivati quasi a baciarsi. Delia e il modello napoletano stavano parlando in camera, quando a un certo punto la Duran ha chiesto un abbraccio al 24enne. La Duran si è avvicinata a Antonio Medugno, che era sdraiato sul letto, e i due sono arrivati a sfiorarsi le labbra prima che la moglie di Belli facesse un passo indietro, sottraendosi al bacio: " Meglio stare lontana da te ".

La complicità tra i due è apparsa evidente anche ad alcuni coinquilini della Casa come Katia Ricciarelli, che non ha perso l'occasione di mettere Delia alle strette. " Ti piace Antonio? ", ha chiesto la soprano in un momento di relax sul divano e la Duran ha confermato: " Sì, come lo sai? ". L'interesse della modella verso il neo arrivato non è passato inosservato neppure all'occhio attento dei telespettatori.

Se da una parte qualcuno ha ipotizzato una strategia di Delia per tenere viva l'attenzione su di sé all'interno del programma, dall'altra qualcuno ha interpretato l'avvicinamento tra i due come una "vendetta" della Duran nei confronti di Belli per quanto avvenuto con Soleil prima del suo arrivo al Grande fratello Vip.

L'interesse per Antonio ha scatenato anche quella parte di pubblico che non crede nella sincerità di Delia e Alex, e pensa invece che si tratti solo di una storia studiata a tavolino. Così su Twitter si sono sprecati i cinguettii ironici: "Il loro teatrino continua!", "Ecco il proseguo del copione", "Ma è la stessa che accusava Alex Belli perché erano sposati?!", "Delia e Antonio? Questo sì che è cinema" . La storia sembra destinata, però, ad andare incontro a una brutta battuta d'arresto visto l'imminente ritorno di Belli nella Casa. Anche se molti sono pronti a scommettere su un nuovo inatteso triangolo.