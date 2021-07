"Raffaella Carrà è morta per un tumore ai polmoni". Il medico fa chiarezza

A 48 ore dalla morte di Raffaella Carrà, il dottor Giovanni Mangiaracina dell’Università La Sapienza, parlando a Radio Cusano Campus ha rivelato che la showgirl è deceduta a causa di un tumore ai polmoni. Nessuno era al corrente della sua malattia, soltanto pochissime persone, le uniche delle quali Raffaella Carrà si è voluta circondare negli ultimi giorni della sua vita. Non ha voluto sconvolgere il suo amatissimo pubblico con una notizia come questa, per non offuscare in loro il suo ricordo. L'ultimo grande gesto d'affetto da parte della più grande di sempre.

Il medico che ha rivelato la causa della morte, per il pubblico inaspettata, di Raffaella Carrà ha parlato precisamente di un carcinoma polmonare, lo stesso che colpì sua madre Iris Dell'Utri. Mangiarcina, che è anche presidente dell’Agenzia nazionale per la Prevenzione, ha dichiarato: " La mamma di Raffaella è morta a 63 anni proprio di tumore al polmone quindi si tratta prima di tutto di una questione genetica ". Il sospetto che possa aver inciso anche il fumo c'è ma il professore de La Sapienza ha posto come causa principale una predisposizione genetica della Carrà. tuttavia, il medico ha aggiunto: " Purtroppo il fumo ci ha portato via Raffaella con 10 anni d’anticipo. Se c’è una base genetica è ovvio che tutti i modelli di stili di vita influiscono su quella base genetica. Il polmone della donna è più piccolo rispetto a quello degli uomini. Quindi anche gli effetti negativi sono triplicati ".

" Non voleva vedere nessuno, tranne i familiari, gli assistenti e le persone a lei più care, come Sergio Japino. A seguirla nella terapia era stato il professor Paolo Marchetti, uno degli oncologi romani più apprezzati ", si legge su Dagospia, che ha ripercorso gli ultimi giorni di vita di Raffaella Carrà. Dal sito diretto da Roberto i fan hanno scoperto che la showgirl è morta alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dopo aver subito anche un ricovero all'ospedale Gemelli.

Venerdì 9 luglio alle 12 si svolgeranno i funerali pubblici di Raffaella Carrà presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, che si affaccia sul Campidoglio. È proprio qui, nella sede istituzionale per eccellenza della Capitale, che migliaia di fan si sono ordinatamente recati per porgere l'ultimo saluto a Raffaella Carrà, simbolo e mito di diverse generazioni di italiani che sono cresciuti sulle note della sua musica, che l'ha resa immortale.