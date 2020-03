Costanza Caracciolo: "Sta per nascere la sorella di Stella, ma non vedo bei tramonti"

La pandemia di Coronavirus, che ha colpito il Belpaese, registra a livello nazionale almeno 24.747 casi di contagio e 1.809 morti. Questo stando a quanto riportano i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati al 15 marzo. E i significativi aumenti di contagiati e vittime, registratisi in Italia per via della diffusione del Covid-19, destano molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Tra i personaggi popolari, c'è chi ha destinato da lontano, attraverso i social, un abbraccio virtuale all'Italia che ora sta combattendo la sua guerra virologica, come Sharon Stone. E chi come Costanza Caracciolo ha voluto invitare indistintamente tutti a fare prevenzione del Coronovirus, rispettando meticolosamente le disposizioni governative e delle autorità locali, stabilite per fronteggiare l'emergenza che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. L'ex velina di Striscia la notizia (2008/2012, ndr) ha, cioè, condiviso con il web un nuovo post, contenente una sua foto in bianco e nero che la immortala in stato di gravidanza, nella cui descrizione ha riportato per iscritto delle riflessioni personali maturate sui giorni difficili che gli italiani stanno trascorrendo.

"Questa foto era a parer mio meravigliosa a colori -si legge tra le righe del messaggio social riportato a corredo del suo ultimo post- era estate, ero incinta di Stella e i miei occhi stavano guardando un bel tramonto... L’ho voluta modificare perché oggi il mio stato d’animo seppur positivo è un po’ più black&withe, sono sempre incinta, della sorellina di Stella che tra pochissimo arriverà, ma per adesso non vedo bei tramonti...".

E il messaggio della showgirl prosegue con un invito di quest'ultima a non uscire di casa se non strettamente necessario, per il bene della collettività: "Mi auguro solo che tutti capiscano che la situazione che stiamo vivendo non è un gioco e che bisogna aiutarsi gli uni con gli altri, per affrontare questo momento in cui è richiesta una sola cosa: stare a casa! Avremo modo di recuperare tutto, ma adesso non è il momento.. che poi se devo dirla tutta è proprio adesso il tempo di recuperare tutto quello che non riusciamo a fare nella quotidianità, perché corriamo e basta.. godiamoci un po’ quelle che sono le cose reali e semplici della vita che “per correre” c’è sempre tempo!! Un grande abbraccio virtuale a chi ogni giorno invece è obbligato ad uscire di casa per andare a lavoro, tra l’altro per garantire a noi un servizio.. #iostoacasa #tuttoandràbene #usateilbuonsenso Buonanotte!!!".

Costanza Caracciolo è insieme al marito Christian Vieri in attesa della loro secondogenita. E la gravidanza in questione veniva annunciata a fine ottobre dalla stessa showgirl. Il 18 marzo 2019, i due vip si sposavano civilmente in una cerimonia tenutasi ad Affori, quartiere di Milano, a villa Litta.