Courteney Cox sulla reunion di Friends: "Non ricordo nemmeno di essere stata nello show"

A quanto pare Courteney Cox ha dimenticato di aver fatto parte del cast di una delle sitcom più iconiche e viste di sempre, Friends. È quello che è emerso durante l'ultimo episodio di Jimmy Kimmel Live!, il talk show che al momento viene registrato a distanza, attraverso videochiamate, a causa della pandemia di coronavirus che ha portato la quarantena anche negli Stati Uniti, dove anche le celebrità vivono recluse nelle loro proprietà.

Come riporta Page Six, durante la chiacchierata tra Jimmy Kimmel e Courteney Cox quest'ultima è stata chiamata a rispondere sulla tanto attesa reunion di Friends. L'evento speciale, richiesto a gran voce dai fan per anni, avrebbe dovuto andare in onda a maggio, in tempo per lanciare il servizio di streaming di HBO Max. Tuttavia, come moltissimi altri prodotti cinematografici e televisivi, anche la produzione della reunion di Friends ha dovuto subire uno stop a causa della situazione mondiale legata alla pandemia.

La cancellazione delle riprese, che avrebbero dovuto avere luogo proprio questa settimana, hanno di colpo lasciato l'attrice di 55 anni con ancora più tempo libero. Tuttavia Courteney Cox ha pensato bene di impiegare il suo tempo facendo un binge watching di Friends, facendo la maratona delle dieci stagioni che compongono la serie, andate in onda tra il 1994 e il 2004 e che recentemente aveva ricordato condividendo uno scatto dell'ultima immagine del set e un selfie con i colleghi Matt LeBlanc e Jennifer Aniston, rispettivamente Joey e Rachel nello show.

Interpellata da Kimmel sul suo binge watching e sulla reunion, Courteney Cox ha detto: "Non ricordo nemmeno di essere stata nello show. Ho davvero una pessima memoria" . Invitata successivamente a spiegarsi meglio l'ex interprete di Monica Gellar ha dichiarato: "Ricordo, ovviamente, il fatto di essere stata lì, di aver voluto bene a tutti e di essermi divertita. E ricordo dei periodi della mia vita in cui ero lì, ma non ricordo gli epidosi. Non passerei mai l'esame, perderei ad ogni test" . Un'affermazione, quella dell'attrice, che sfiora l'esagerazione, visto che appena un anno fa aveva ricreato su Instagram una scena proprio di Friends, a dimostrazione che la sua memoria non è così pessima come ha raccontato durante il talk show. A questo punto il conduttore l'ha presa in giro, chiedendole se almeno ricordasse il nome del personaggio che ha interpretato tanto a lungo. "Monica," ha risposto l'attrice. "Questo lo so" .

