Cristiano Malgioglio dice addio a un amico vittima del Covid-19: "Manchi, Christophe"

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. E ad essere stato colpito dal patogeno che la popolazione mondiale sta combattendo è una persona cara all'ex gieffino e paroliere Cristiano Malgioglio. Il quale nelle ultime ore ha condiviso con il web un messaggio d'addio destinato proprio al suo ormai compianto amico artista, venuto a mancare dopo aver contratto l'infezione da Covid-19.

"Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine Italiana, #Christophe.- si legge tra le righe del suo tweet di cordoglio pubblicato in rete-. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere i testi in italiano delle sue stupende canzoni, come la magica 'Le diro' parole blu'. Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi".

Sono pregne di nostalgia le parole che Malgioglio ha voluto dedicare al compianto amico Christophe al secolo Daniel Bevilacqua, un artista dalle origini italiane che riuscì a riscuotere un notevole successo in Francia negli anni Settanta.