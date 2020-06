"Cronaca, costume, storie. Ogni mattina la mia vita ricomincia"

Per lei è l'inizio di una nuova vita televisiva. Dopo una lunga carriera in Rai (dai Fatti vostri a Mezzogiorno in famiglia, solo per citare gli ultimi programmi) chiusa male e una infinita e triste diatriba con Giancarlo Magalli, da lunedì su Tv8 per Adriana Volpe sarà la volta della consacrazione e della rinascita. Sarà conduttrice insieme ad Alessio Viola di Ogni mattina, il contenitore di infotainment che va a completare il palinsesto del canale in chiaro di Sky. Un'operazione ambiziosa, un esperimento che nasce d'estate per essere messo a punto in inverno, che unisce le forze della rete con quelle del canale all news guidato da Giuseppe De Bellis: in onda dalle 10 alle 14, dal lunedì al venerdì, si occuperà di cronaca, attualità, storie nella prima parte e spettacolo, cibo, società, costume nella seconda. Tra le due sezioni, a mezzogiorno, Tg8, il nuovo telegiornale curato da SkyTg24 con un linguaggio misurato sul pubblico della mattina. Inviati del programma Daniele Piervincenzi, il giornalista d'inchiesta aggredito da un boss degli Spada, l'attore Luca Calvani, Aurora Ramazzotti e Flora Canto (attrice fidanzata di Brignano).

Adriana, il pubblico l'ha conosciuta meglio come concorrente del Grande fratello. La Casa è stato l'inizio del suo rilancio...

«Nel reality ho potuto mostrare la mia parte più autentica, più vera, esser me stessa a tutto tondo, sperimentare la libertà assoluta. Probabilmente questo lato di me è stato colto da chi mi ha scelto per il nuovo progetto. E spero di portare al programma anche il pubblico che mi ha seguito durante il Gieffe».

Ma cos'ha di diverso Ogni mattina dagli altri show di infotainment come Unomattina o Mattino Cinque?

«Un linguaggio moderno, semplice e innovativo che si unisce con la serietà, credibilità, autorevolezza che da sempre contraddistinguono l'informazione Sky. Ma, per me, il fattore più importante è la libertà di dire quello che mi pare come mi pare, senza condizionamenti. E d'ora in avanti io lavorerò solo con chi mi garantirà questo».

Vuol dire che in Rai non le era permesso?

«Sono situazioni diverse. La tv di Stato deve seguire regole politiche e altre logiche che non capirò mai. Come è successo ora a Lorella Cuccarini cui è stata tolta La vita in diretta perché non rappresenta una linea di partito».

Beh, però lei, con queste logiche, ha convissuto per più di vent'anni...

«Io ho condotto show d'intrattenimento non sottoposti a influenza politica. Ma ho sempre dovuto leggere un copione, invece ora ho una scaletta di argomenti che posso approfondire come voglio».

Comunque non è mai stata zitta, la sua battaglia con Magalli è diventata leggendaria.

«Vorrei chiudere con questa storia e non guardarmi più indietro. Intanto il processo - per diffamazione - è stato spostato a marzo 2021 causa Covid. Ma non mi piace l'ipocrisia: lui sostiene di avermi chiesto scusa tramite delle interviste ma io non ho mai ricevuto una telefonata, un messaggio, mai avuto un incontro. Mi è stato gettato tanto fango addosso. In Rai mi sono rivolta anche alla Commissione pari opportunità e mi è stato risposto che non sapevano nulla del mio caso, ma se ne hanno parlato tutti i giornali...».

Ha intenzione di essere così agguerrita anche a Sky?

«Non ce ne sarà bisogno, lì si respira un'aria totalmente diversa, cosa che ho riscontrato anche a Mediaset. Anzi, ho accettato di condurre questo programma per mettere in gioco il mio carattere allegro, per mostrare il lato positivo anche delle storie drammatiche. Io so cosa significa il dolore, so cosa vuol dire vivere un momento di difficoltà, toccare il fondo e dover trovare la forza per tornare a galla. E questo il pubblico lo capisce».

Ha sofferto molto anche per la perdita di suo suocero, colpito dal virus mentre era nella Casa del Gieffe.

«È stata una dura prova, un dolore straziante ma che ti rende ancora più forte. Ho sentito il calore della gente».

E ora ogni giorno i siti di gossip parlano di una crisi con suo marito Roberto...

«Il gossip mi insegue da quando sono entrata nella Casa. Mio marito ha dovuto condividermi con il pubblico, vedermi in un'ottica diversa, ha avuto anche alcune reazioni che mi hanno stupito, ci siamo confrontati e riallineati. Tutto qui».