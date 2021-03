"Da Cutugno agli States, la mia musica senza confini"

Stati Uniti terra di sogni, ma anche di grandi opportunità. Forse è per questo che Edoardo Santini, nato a Roma nel 1987, noto con il nome di Ed Ward, ha deciso di confrontarsi musicalmente con un mondo che sa premiare il merito e l'originalità. Cantautore e arrangiatore, Santini presto pubblicherà un album - Kovine - di trip hop/chillout. Una svolta maturata proprio negli States, dove si è trasferito nel 2016. Ne ha fatta di strada, Santini/Ward, da quando giovanissimo accompagnava in tournée un big della musica italiana come Toto Cutugno: portano la sua firma, infatti, Man Overboard e Tigers, due album che hanno incuriosito la critica. Apprezzato sia come autore che come musicista, Santini/Ward è diventato - con discrezione e professionalità - il riferimento di alcuni nomi di rango mondiale: ha infatti mixato diverse sessioni di registrazione per il Berklee College of Music, collaborando con Jesus Molina, Danilo Perez, Christiane Karam, Bill Frisell, Silvina Moreno, Lizje Sarria. «Qui ho imparato ad apprezzare l'informalità dell'ambiente accademico e lavorativo: a contare sono per lo più le competenze, e si bada poco alle etichette. C'è sempre rispetto, ma i rapporti e la comunicazione - spiega il cantautore romano - sono diretti». Attualmente lavora anche come audio engineer presso l'Infinite Recording Studios di Reading, nel Massachusetts; è coinvolto in programmi ad ampio spettro, come la composizione di brani per la Boston Pops Orchestra, con Elena Roussanova Lucas.

Edoardo Santini/Ed Ward - che ha suonato in decine di concerti tra Italia, Germania, Inghilterra e Russia - ha decisamente ampliato i suoi orizzonti, completando la formazione con laurea e specializzazione al Berklee College of Music di Boston. «L'America è veramente la terra dei sognatori». Ed è qui che Ed Ward vuole mettersi in discussione con nuovi progetti.