Daniele Dal Moro attaccato per la sua "selezione" delle corteggiatrici

Lo scorso giovedì 13 febbraio si sono tenute le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e donne. E, stando alle ultime anticipazioni emerse in rete sul dating-show condotto da Maria De Filippi, il nuovo tronista Daniele Dal Moro ha ricevuto diversi attacchi in studio. L'ex concorrente del Grande fratello 16, originario di Verona e classe 1990, si era detto alla produzione del programma insoddisfatto delle corteggiatrici accorse al trono per conoscerlo. Motivo per cui, la produzione ha pensato di fargli provinare le sue aspiranti corteggiatrici. Così, l'ex gieffino ha iniziato a mettere alla prova le ragazze desiderose di fare la sua conoscenza. Ma, qualcosa è andato storto in trasmissione, proprio a causa delle sue selezioni. Il giovane ha chiesto ad una ragazza in carne quale fosse il suo peso, per poi chiederle di pesarsi su una bilancia.

E la scelta del tronista, di provinare le ragazze dal punto di vista fisico, sembra non essere proprio piaciuta a molti. In particolare, una spettatrice accorsa in studio, di nome Rosy, ha stigmatizzato -del suo modus operandi adottato ai provini- di aver chiesto ad una ragazza di pesarsi per accontentare una sua richiesta, rischiando così di mettere in imbarazzo la stessa inutilmente. E, alle prime critiche ricevute in studio dal tronista, sempre stando allo spoiler fornito da Il vicolo delle news, è seguito un particolare rivelato dalla conduttrice, che ha scatenato non poche polemiche.

Nello specifico, Maria De Filippi ha fatto sapere che di nove ragazze provinate, Daniele Dal Moro avesse scelto di tenerne solo due. Un dettaglio che ha indispettito dei presenti in studio, tra cui l'altra neo tronista nonché ex corteggiatrice di Giulio Raselli, Giovanna Abate. Ai commenti di quest'ultima -che si è detta infastidita dal suo comportamento assunto al trono- Daniele ha ribattuto prontamente invitando la diretta interessata a pensare al suo percorso e a non palesarsi "pesante".

Il lato recondito di Daniele Dal Moro