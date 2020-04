Daniele Rugani e Michela Persico insieme dopo il coronavirus

Sono stati 35 giorni lontani, ma ora sono vicini più che mai e possono festeggiare l’arrivo del loro bebè. Daniele Rugani, 25 anni, e la compagna Michela Persico, 29 anni, hanno sconfitto entrambi il coronavirus e hanno sospeso la quarantena domiciliare. Ieri la Juventus ha dato la lieta notizia del doppio tampone negativo a conferma della guarigione del giocatore bianconero. Oggi è arrivato il tenero scatto pubblicato dal calciatore sul suo profilo Instagram che mostra lui e la fidanzata sereni e in splendida forma.

Daniele Rugani abbraccia la compagna, sorridente, mentre le tocca il pancino appena visibile sotto la maglietta. " Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altra – ha scritto il 25enne sotto al post -. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme" . La foto ha fatto il pieno di like e commenti ed è stata postata anche sul profilo Instagram di lei. " Finalmente tutti e 3 insieme amore mio ", ha scritto Michela Persico.

Il difensore lucchese e la conduttrice bergamasca stanno insieme dal 2016 e l’arrivo di un figlio è il giusto coronamento di un amore così profondo. Michela Persico è al quarto mese di gravidanza e la nascita del bambino/a è prevista per la fine dell’anno.

Ma la gioia per il nuovo arrivo è durata poco: l’11 marzo è stato diagnosticato il Covid-19 a Daniele Rugani. Il calciatore è stato messo in isolamento in una struttura alberghiera messa a disposizione dalla Juventus e Michela Persico è rimasta nel loro appartamento torinese insieme ai suoi animali domestici. Dopo pochi giorni, il tampone ha confermato la positività anche della giornalista sportiva al coronavirus. " Doveva essere un momento di gioia, invece, la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo" , ha dichiarato Michela Persico al settimanale "Chi", annunciando la sua gravidanza. La giornalista non ha mai avuto sintomi della malattia, ma la guarigione è stata molto lenta e a lungo andare ha generato nella giovane coppia qualche ansia, aumentata dalla solitudine." Spero che il virus non incida sulla gravidanza. Ho una paura infinita" , ha detto la giornalista, che fino a dieci giorni fa era risultata ancora positiva al virus e temeva di dover stare lontana dal suo Daniele molto più a lungo.

Fortunatamente il Covid-19 è stato sconfitto molto prima del previsto e sembra non aver avuto nessuna conseguenza sul nascituro. La gravidanza è andata avanti senza intoppi, fino a questo dolcissimo abbraccio.