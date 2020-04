Michela Persico risponde alle critiche: "Non abbandono i miei gatti perché incinta"

Solo pochi giorni fa Michela Persico ha annunciato di essere incinta del primo figlio del calciatore Daniele Rugani. La conduttrice sportiva non ha nascosto i suoi timori per la gravidanza, arrivata proprio quando lei e il compagno sono stati trovati positivi al coronavirus. Dopo l’euforia iniziale sono arrivate le prime preoccupazioni per le possibili conseguenze che l’infezione da virus avrebbe potuto avere sul nascituro. Come se questo non bastasse la Persico, nelle scorse ore, è stata criticata per la scelta di tenere in casa cani e gatti, possibili portatori di malattie altamente pericolose per il feto come la toxoplasmosi.

La notizia della gravidanza di Michela Persico era arrivata poche ore dopo la conferma della positività da Covid-19, la stessa riscontrata giorni prima al fidanzato, il calciatore della Juventus Daniele Rugani. Come lei stessa aveva ammesso, l’annuncio della dolce attesa doveva avere un sapore più dolce e leggero, ma tutto è stato rovinato dalla malattia. Dopo i primi giorni di paure e dubbi la conduttrice sportiva ha ricevuto rassicurazioni mediche sulla sua salute e su quella del bambino. Sui social network, però, si è scatenata la polemica dovuta ai quattro animali che vivono nella sua abitazione.