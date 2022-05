La serata dei David di Donatello

Dalla cornice di Cinecittà - da sempre simbolo del cinema italiano nel mondo - Carlo Conti e Drusilla Foer hanno presentato l'edizione 2022 dei David di Donatello, premi che celebrano il meglio dell'offerta cinematografica della stagione e che, molto spesso, vengono definiti come gli Oscar italiani. La cerimonia arriva dopo due anni fortemente influenzati dalla pandemia da Covid-19 che non solo ha reso impossibile organizzare dei veri e propri eventi in presenza, ma che soprattutto ha rallentato molto l'industria della settima arte, che spesso è stata costretta a ripiegare sui servizi streaming o a incassare meno del previsto.Tuttavia ora che la situazione sembra nuotare verso acque meno tempestose, i David di Donatello sono tornati in grande stile e hanno premiato alcuni dei titoli più rappresentativi della stagione 2021.

Il David di Donatello per il miglior film internazionale è andato a Belfast, pellicola firmata da Kenneth Branagh che racconta la storia del regista, della sua infanzia e di una famiglia colpita dai moti di Belfast. Il premio è stato ritirato dal piccolo Jude Hill, protagonista del film. Salito sul palco, il giovanissimo interprete - a Roma per la prima volta - ha detto di voler continuare la carriera di attore e di sognare di "lavorare in un film della Marvel." Infine ha dedicato il film al pubblico italiano, dicendo che Kenneth Branagh ha deciso di girare Belfast in bianco e nero proprio per omaggiare il cinema italiano.

Gli attori premiati ai David di Donatello

Per quanto riguarda le interpretazioni dei protagonisti del cinema italiano, il premio al miglior attore protagonista è andato a Silvio Orlando per Ariaferma, che così vince il terzo David di Donatello della sua carriera. Nel ricevere il premio l'attore ha detto: "Non me l'aspettavo, giuro su Dio." ha detto tra le lacrime. "Dedico questo premio a mia moglie. Sta bene, non è morta, è viva. È semplicemente Maria Laura, che è sicuramente la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia." Ariaferma ha vinto anche il premio alla miglior sceneggiatura originale, che è andato a Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valla Santella. Nel film, oltre a Silvio Orlando, c'è anche Toni Servillo. Ariaferma è ambientato in un carcere ottocentesco in via di dimissione, in cui carcerati e guardie si trovano a dover coesistere in una situazione inedita e che sembra suggerire una tensione crescente.

Il premio alla miglior attrice protagonista, invece, è andato a Swamy Rotolo, per il sorprendente A Chiara. La vittoria della Rotolo sancisce anche un record per l'interprete che è la più giovane a ricevere un David di Donatello per la migliore attrice protagonista, avendo appena 17 anni. Salita sul palco, la giovane attrice ha detto: Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato e sostenuto, le mie sorelle che hanno arricchito questo film e Jonas che oltre ad essere un fratello mi hai fatto conoscere questo mondo e me l’hai fatto amare."

Teresa Saponangelo ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista per il ritratto offerto davanti alla macchina da presa per Paolo Sorrentino nel bellissimo È stata la mano di Dio, film presentato in anteprima alla 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. "Grazie Paolo," ha detto l'attrice, nel ritirare il premio. "Di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello di emozionarti e invece siamo riusciti ad emozionare tante persone". All'interno della stessa kermesse lagunare è stato presentato il film Qui rido io, con Eduardo Scarpetta che si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista ai David e ha dedicato la vincita al padre, dicendo, tra le lacrime: "Il premio è dedicato anche a mio padre, che ho perso a undici anni e mezzo" .

Tutti gli altri premi

Il David di Donatello per la miglior scenografia è andato a Massimiliano Sturiale e a Ilaria Fallacara per Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti che ha riletto il dramma della seconda guerra mondiale attraverso la lente di un gruppo di "fenomeni da baraccone" con dei poteri speciali che attirano l'attenzione di un ufficiale tedesco che sogna di poter creare un super esercito. Per quanto riguarda i costumi, il premio è andato a Ursula Patzak per il già citato Qui rido io. Il miglior esordio alla regia è andato a Laura Samani per il film Piccolo Corpo, mentre il miglior autore della fotografia è andato, ex aequo, a Daria D'Antonio per È stata la mano di Dio e a Michele D'Attanasio per Freaks Out. Come miglior canzone originale è stata premiata La profondità degli abissi, interpretata e scritta da Manuel Agnelli per il film Diabolik. L'artista, conosciuto anche per essere uno dei giudici di X-Factor, ha vinto alla sua prima candidatura ed è salito sul palco visibilmente emozionato. Il David di Donatello per la miglior acconciatura è andato Marco Perna per Freaks out. Il miglior montaggio è andato a Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci per il film Ennio, dedicato alla leggenda Ennio Morricone.