Gf Vip, Dayane Mello conferma il flirt con Balotelli: "Un sentimento forte"

Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni tra i partecipanti di questa quinta edizione partita lo scorso lunedì 14 settembre.

Dayane Mello ed Enock Barwuah hanno chiacchierato a lungo, in disparte dai compagni di avventura, di Mario Balotelli fratello di Enock ed ex di Dayane. La modella senza mezzi termini ha confessato di provare ancora dei sentimenti per il calciatore: "Provo ancora un sentimento forte per lui" , queste le sue parole.

Ha poi raccontato alcuni aneddoti di quando, appena giunta in Italia, all'età di 19 anni, ha incontrato Balotelli e ha avuto con lui un breve flirt. Le confidenze di Dayane hanno attirato l'attenzione degli altri concorrenti. Le sue parole sono state eloquenti: "C'è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte" , spiazzando così i compagni di reality e soprattutto Enock che di certo non si apettava tale dichiarazione.

La modella brasiliana ha proseguito il suo racconto: "Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l'ho conosciuto avevo diciannove anni, l'ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui". Le reazioni degli altri concorrenti non si sono fatte attendere. "Ma questa è una bella dichiarazione d'amore!" , ha esclamato Matilde Brandi.

Dayane Mello ha anche ricordato il primo bacio dato a Balotelli: "È stato in macchina davanti all'agenzia dove io lavoravo. Ci guardavamo, io l'ho preso e gli ho dato un bacio". La modella quindi ha chiesto a Enock se queste confessioni possano infastidire il fratello: "Lui si inc***a che siamo qua a parlare di lui?".

La reazione del giocatore non è tardata ad arrivarre, attraverso un mesaggio postato su Instagram e poi cancellato Balotelli ha sbottato: "Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella Casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero".