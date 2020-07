Dayane Mello mette in guardia Belen su Antinolfi: "Apri gli occhi! Frequentava me mentre ti corteggiava"

Il caso di gossip dell'estate è indubbiamente (finora) la separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La vicenda sta destando clamore non solo per la caratura dei personaggi coinvolti ma soprattutto per i retroscena svelati da terzi e smentiti dai diretti interessati. Quella che sembrava essere una semplice separazione come tante ce ne sono nelle coppie più o meno note, con il passare dei giorni si è trasformato in qualcosa di più e adesso vede l'ingresso di un altro personaggio conosciuto, che ha voluto dire la sua sul nuovo flirt dell'argentina per metterla in guardia.

In origine erano solo le voci di un presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. Pettegolezzi aleatori basati soprattutto sul passato dell'ex ballerino, che per stare con l'argentina lasciò, e forse tradì, Emma Marrone. Il gossip del tradimento si è fatto più insistente quando Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto con il gesto delle corna sulla sua testa, una foto provocatoria e ironica che lascia poco spazio alle interpretazioni. Dagospia ha poi lanciato la bomba, rivelando che la presunta donna con la quale De Martino avrebbe tradito Belen sarebbe Alessia Marcuzzi. Il settimanale Oggi ha successivamente rivelato in che modo l'argentina avrebbe scoperto le corna, non prima che l'ex ballerino e la conduttrice romana smentissero tutto. Ci sono voluti più giorni per avere una smentita da parte di Belen, che invece a poche ore dal lancio dello scoop di Dagospia aveva pubblicato sul suo profilo una foto con l'incipit di Bella senz'anima. Non una canzone a caso, ma quella che Emma Marrone dedicò proprio all'argentina e a De Martino quando venne lasciata dall'allora ballerino.

In tutto questo valzer di rivelazioni, retroscena, smentite e allusioni, Belen Rodriguez ha anche ritrovato l'amore. Lui è Gianmaria Antinolfi, bellissimo manager napoletano che da qualche settimana frequenta la bella argentina. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta durante un romantico weekend tra Capri e Napoli, quando i fotografi sono riusciti a immortalare il primo bacio pubblico della neo coppia. Sebbene quello di Antinolfi non sia un nome particolarmente conosciuto, l'uomo è già noto alle cronache rosa per avere avuto un breve flirt con un'altra sudamericana. Lei è Dayane Mello, bellissima brasiliana che ha conosciuto da vicino il manager poco prima che lui uscisse allo scoperto con l'argentina.