Ecco il bacio: Belen esce allo scoperto con Gianmaria Antinolfi

Il bacio che tutti aspettavano è finalmente arrivato: in copertina sul numero in edicola da domani del settimanale Chi ecco le immagini di Belen Rodriguez appassionatamente stretta al suo ben Gianmaria Antinolfi, professione manager. Dopo l'addio, stavolta forse definitivo a Stefano De Martino, la showgirl argentina è stata paparazzata in barca con l'aitante napoletano di cui Dagospia già nei giorni scorsi ha dato notizia.

La settimana scorsa, Belen Rodriguez è volata a Napoli insieme alla sua folta comitiva di amici e qui ha soggiornato per diversi giorni. Pare che l'argentina sia arrivata nella città partenopea per festeggiare il compleanno di Antinolfi, che si è tenuto in uno dei circoli più esclusivi di Napoli. Belen è arrivata fasciata da un lungo abito bianco molto seducente ed è stata, inevitabilmente, la stella della serata. In quell'occasione è stata ripresa mentre si lasciava andare a balli sensuali proprio in compagnia dell'imprenditore. Nei giorni successivi, la coppia e gli amici si sono divertiti in barca nel Golfo di Napoli, con qualche sosta nella mondanissima Capri. Sono stati beccati nella storia taverna Anima e Core ed è qui che l'argentina ha finalmente fatto pace con Nina Moric, con la quale tra un abbraccio e qualche bacio si è anche fatta trasportare da un divertente e rumoroso karaoke.

Insieme a Belen Rodriguz c'era anche suo fratello Jeremias, che probabilmente è stato il primo della famiglia a conoscere la nuova fiamma della sorella. Con loro, immancabile, anche Mattia Ferrari, che per un periodo è stato addirittura scambiato per il nuovo fidanzato della showgirl, visto il grande feeling tra i due. È stata Belen a smontare questo gossip, mettendo finalmente a tacere qualsiasi voce su un loro coinvolgimento sentimentale che andasse oltre l'amicizia. Ma Mattia Ferrari ha svolto il ruolo di cupido per Belen e per Antinolfi, essendo stato probabilmente lui a presentarli.

Gianmaria Antinolfi ha 35 anni e lavora nell'ambito dell'alta moda di lusso, lo stesso di Mattia Ferrari. Pare sia sales director fashion in due grandi aziende facenti parte del gruppo Kering, legato ad alcuni dei brand di maggior successo del fashion luxury mondiale. Alto, moro, fisico atletico e occhi chiari, Gianmaria Antinolfi sembra abbia fatto breccia nel cuore di Belen Rodriguez con i suoi modi eleganti e galanti, che hanno fatto dimenticare all'argentina i tumulti del cuore dopo la separarazione da Stefano De Martino. Il bacio immortalato dal settimanale Chi è la conferma che tutti aspettavano, che mette un punto definitivo al matrimonio con De Martino.

Tutto questo mentre in rete è divampata la notizia della presunta liaison tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi, che pare sia all'origine dell'allontanamento dell'argentina dal conduttore di Made in Sud. Intanto, sempre dalla copertina di Chi, si dà notizia di una nuova amicizia per Stefano De Martino. Un'altra Rodriguez pare sia entrata nella sua vita ma non c'è nessuna parentela con Belen, perché si tratterebbe di Mariana, modella nota alle cronache rosa.