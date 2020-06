Sulla testa di Belen compaiono un paio di "corna". La showgirl ironizza sulla sua storia con De Martino?

Le distanze si fanno sempre più ampie tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La notizia della loro (nuova) separazione ha creato tumulto nel mondo del gossip, che si interroga sui motivi che possono aver spinto la coppia ad allontanarsi a meno di un anno dalla ritrovata serenità. Nessuno dei due ha ancora parlato, solo Belen ha condiviso una diretta su Instagram confermando di essere in momento difficile della sua vita, senza però mai menzionare Stefano o le ragioni. Sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti da Belen Rodriguez, molti anche da personaggi noti che le hanno espresso la loro vicinanza. Qualche indizio, però, Belen lo lascia lungo il cammino e una delle foto condivise durante uno shooting fotografico sembra spazzare il campo da ogni dubbio sul perché si siano nuovamente divisi.

Tra le tante ipotesi formulate per la separazione della coppia c'è quella dei tradimenti da parte di Stefano De Martino. L'opinione comune tra la maggior parte degli utenti del web è che l'ex ballerino abbia ceduto a una debolezza della carne e che Belen Rodriguez non gli abbia perdonato qusto scivolone. È stato chiamato "cornificatore seriale" su Twitter, dove i fan della showgirl argentina si sono rivoltati contro di lui in difesa della loro beniamina. In alcuni messaggi, Belen Rodriguez sembra anche confermare questa ipotesi, così come sembrano avvalorarla alcune testimonianze raccolte dal settimanale Oggi, che ha raccontato di una violenta e rumorosa lite scoppiata tra i coniugi all'interno del loro palazzo in centro a Milano. Una discussione che hanno potuto sentire tutti i condomini presenti nelle loro abitazioni dopo la quale Stefano De Martino sarebbe tornato a Napoli, la sua città natale. Ufficialmente, il viaggio dell'ex ballerino in pieno lockdown verso Napoli era stato coperto con le sue esigenze lavorative, visto che sarà nuovamente alla conduzione di un programma comico registrato proprio negli studi della città Partenopea.

Con il passare delle settimane e l'assenza di interazioni social, però, molti seguaci della coppia si sono interrogati sulla veridicità di questa versione, finché il settimanale Chi non ha lanciato l'indiscrezione della separazione. Belen Rodriguez ha ormai tolto la fede nuziale dal dito e non di rado lancia velate frecciatine a suo marito, che continua sulla linea del silenzio. Se da un lato i supporter di Stefano De Martino negano qualunque addebito di responsabilità su presunti tradimenti, o in alternativa affermano che Belen debba passarci sopra per il bene della famiglia, la showgirl argentina rilancia con una foto inequivocabile. Belen Rodriguez ha fotografato la sua ombra e sopra la sua testa ecco comparire due dita che hanno tanto l'aspetto di un paio di corna. In questo modo, con un pizzico di ironia e di autoironia, sembra proprio che l'argentina abbia voluto svelare il mistero, confermando le voci che da due settimane parlano di tradimenti.